Asgari ücret 5 ayda “35” Sterlin eridi

Belirlendiği gün 461 sterline (Sterlin/TL 34.16) denk gelen asgari ücret, dün sterlinin 37 TL’ye yaklaşması sonrasında 426 sterline kadar yuvarlandı

12 Temmuz’da net 15 bin 750 TL olarak belirlenen asgari ücret hem pahalılık hem de değer yitiren TL ile azaldı.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun, 12 Temmuz’da yaptığı toplantıda Devlet ve işveren kesiminin oylarıyla belirlenen net 15 bin 750 TL’lik asgari ücret hem Türk Lirası’nın değer kaybetmesi hem de hayat pahalılığının artması karşısında hızla erimeye devam ediyor. Belirlendiği gün 461 sterline (Sterlin/TL 34.16) denk gelen asgari ücret, dün sterlinin serbest piyasada 36.90 TL’yi bulması sonrasında 426 sterline kadar yuvarlandı. TL’nin değer kayıplarının aynı hızla devam etmesi halinde, yılsonuna kadarki sürede çalışanın eline geçecek olan ücretin 400 sterline kadar düşebileceği belirtiliyor.

TL’NİN KAYBI ENFLASYONDAN AZ

Enflasyon dört aylık sürede %25.1 oranında yükselirken, Kasım ayında bunun daha da artması bekleniyor.

İstatistik Kurumu verilerine göre aylık enflasyon Temmuz’da %9.90; Ağustos’ta %8.14; Eylül’de %3.27 ve Ekim’de de %1.92 olmuştu. Ülkede her ay daha da artan enflasyonu “TL’nin değer kayıplarıyla” açıklamaya çalışan mal ve hizmet sunucuları ise söz konusu sürede TL’nin sterlin karşısında %7.59 oranında değer kaybettiği gerçeğini açıklamakta zorlanıyor. Öte yandan, halen geçerli olan brüt 18 bin 103 TL’lik asgari ücretin “işverene sterlin cinsinden maliyeti” de oldukça düştü. Temmuz’da 512 sterlin olan maliyet 490 sterline indi.

İLK TOPLANTI YAPILDI

Asgari Ücret Saptama Komisyonu yeni asgari ücreti belirlemek üzere önceki gün işçi tarafının çağırısı sonrasında toplandı. İşçi tarafı %50’ye yakın bir artış isterken, işveren tarafı %37’de direteceğini vurguladı. Devlet tarafı ise rengini belli etmedi. Ekonomi çevreleri asgari ücretin artacağına yönelik beklentilerin piyasada pahalılığa neden olduğu gerçeğine işaret ederken, yetkili makamların kontrol mekanizmalarını çalıştırarak, fahiş kârlılığın önüne geçilebileceğini belirtiyor.

