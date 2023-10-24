Asbank iş birliklerine yenilerini eklemeye devam ediyor

Dünya çapında 176 ülkede, 400 bin işlem noktasında hizmet veren, Aktif Bank çatısı altında yer alan Türkiye’nin lider para transfer şirketi UPT ile işbirliği yaptı. Bu kapsamda Asbank, UPT altyapısıyla tüm dünyaya para transferi yapabilecek.

Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca Oğan ve Genel Müdürümüz Çağatay Karip imza töreninde açıklamalar yaptılar.

Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca Oğan, global arenada öncü olan iştirakimiz UPT ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin önde gelen bankalarından Asbank arasında stratejik bir iş birliğine atılan imzanın iki güçlü markanın yakaladığı sinerjiyle sektöre önemli katma değer sağlayacağına ve etkileyici sonuçlar elde edeceklerine inandığı belirtti.

Genel Müdürümüz Çağatay yaptığı açıklamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti içinde genişleyen nüfus, yükselen ekonomik aktivite ve paralelinde müşteri sayısının artmasını takiben UPT ile imzalamış olduğumuz bu sözleşmenin Asbank için çok büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Bankacılık sektöründe hizmet ve ürün çeşitliliği ile dijital kanalların kullanımı her geçen yıl daha çok ön plana çıktığını belirten Karip, Kuzey Kıbrıs’ın finansal açıdan dünyaya erişilebilirliğine katkı sunacak bu sözleşmenin imza atan iki kuruma ve müşterilerimize hayırlı olmasını diledi.