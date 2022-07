Armar Group, dünyada bir ilki başardı

200 kişilik çalışan grubuyla başarıyı her zaman en üst seviyede tutmak için çalışan Armar Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Murat Arar, dünyanın ilk Grundig konsept mağazasını Girne’de açmanın gururunu yaşadıklarını söyledi

Kuzey Kıbrıs’ın önde gelen işletmelerinden Armar Group, dünyada bir ilki gerçekleştirerek, Grundig Konsept Mağazasını ülkemizde açıyor.

29 Temmuz Cuma günü Girne’de Yeni Liman Çemberi’nde saat 19.00’da yapılacak açılışın büyük ilgi görmesi bekleniyor.

200 kişilik çalışan grubuyla başarıyı her zaman en üst seviyede tutmak için çalışan Armar Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Murat Arar, dünyanın ilk Grundig konsept mağazasını Girne’de açmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Arar, bu modelin ülkemizden dünyaya yayılacağını ifade ederek başarı ve üretim odaklı adımlarını yeni bir aşamaya taşıdıklarını ifade etti.

Arar şöyle dedi:

“Bu gurur ülkemiz KKTC’nin. Bu gururu duyurmaktan büyük onur duyuyorum… Bizler ARMAR GROUP ailesi olarak, bu markaları en güzel şekilde temsil etmeye gayret gösteriyoruz. Bizler, büyük bir aileyiz. 200 kişilik çalışan grubumuzla bu başarıyı her zaman en üst seviyede tutmak için çalışıyoruz. Birlikte çalışarak, üreterek, ülkemiz ekonomisine istihdam ve değer katmaya devam edeceğiz”

Armar Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Murat Arar’ın açıklaması şöyle:

“1989 yılında büyük hayallerle bu adaya geldim. Bir gün bile kendimi bu adaya yabancı hissetmedim. Sadece ürettim. Çok güzel ve özel iş insanlarının yanında çalıştım. İstihdam sağladıkça gururlandım, vergimi ödedikçe mutlu oldum.

1993 yılında MURAT ELEKTRONİK ile iş yaşamına adım attım. Bugün geriye baktığımda, 29 yıllık bir tecrübe ile kalabalık bir aileyiz.

Ve şimdi yeni bir başarı hikayesini paylaşmanın gururu ve onuru ile karşınızdayız.

1993 yılında servis hizmeti vererek faaliyetimize başladık. Firmamızın servis kökenli olduğunu belirtmek istiyorum. Bunu da başarımızın temel kaynağı olduğunu çok iyi biliyoruz.

2005 yılında büyüyen iş hacmi ve sektörel genişlememizden dolayı şirketleşmemiz gerektiğinden ARMAR ELECTRONICS LTD olarak faaliyetlerimize devam ettik, ediyoruz.

Bu süreçte yaşadığımız ekonomik krizler devülasyonlar, pandemi, faiz artışları gibi olumsuzluklarla da baş edebildik.

1996-2005 yılları arası Elektronik-Beyaz Eşya ve Klima gibi dayanıklı tüketim ürünlerinin hem ithalatını hem de bazı markaların bu süreçte bayiliklerini yaptık. Aynı zamanda birçok markaya servis desteği verdik.

Bu sektörlerdeki başarımız mobilya sektörüne de girmemizi tetikledi. Aslında servisten satışa geçmemiz gençlerin araçlarına oto sistem kurmamızla başladı. Güven bizleri o kadar motive etti, her aşamada insanımıza hizmet vermek istedik.

Bizim ufkumuzu açan, her yatırımda motive olmamızı sağlayan yeni nesillere de her zaman kapımızı açtık. Meslek edinmek isteyenleri sahiplendik ve birlikte üretmeye, büyümeye devam ediyoruz. Tüm gençlerimize istihdamı hep ön planda tuttuk.

Artık Mobilyaya gireceksek çok iyi marka ile girmemiz gerektiği kanaati bizlerde oluştu. 2005 yılında Bilkent Holding’e ait Türkiye’nin elit markalarından TEPE MOBİLYA yani bugün büyüttüğümüz 2013 yılında ki TEPE HOME (Mobilya aksesuar ev tekstili) markasını KKTC ile buluşturduk.

Yerli üretimi de unutmadık. 4500 metrekare mobilya tesisi kurarak KKTC’ye yatırıma devam ettik. B&B markası altında MZA TRAIDING LTD ile büyümeye devam ettik.

Kendimizi anlatırken, “Bizleri bilen bilir, biz bu Ülkede ne kazandıysak hatta TC’deki mal varlığımızı da ekleyerek, bu ÜLKEYE yatırdık” cümlesini kurmaktan büyük bir keyif alıyorum.

2008 yılında Dayanıklı Tüketim ve diğer sektörlerde lider olan KOÇ GRUBU ile Blomberg markası ile buluştuk.

2008-2010 yıllarında gösterdiğimiz performansla KOÇ GRUBUNUN takdirini aldık. 2010 yılında GRUNDIG markasını da şirketimize kattık.

Bu süreçte servise verdiğimiz önem ilk gün nasılsa bugün de öyledir. Bununda başarısını Dünya’da en başarılı servis seçilerek aldık. KKTC ile bu gururu paylaşmaktan da onur duyarım.

Koç Grubu’nun bizlere inancı tamdı. Arçelik/LG ticari klimalar (VRS-MULTİ KLİMA) ürünlerini de şirketimize dahil edip, başarı grafiğimizi yükselttik.

Tabi bu başarıların arkasına yine KOÇ GRUBU’na bağlı İngiliz markası LEISURE markası da bizlere dahil oldu.

Dünya devi Koç Grubu ile başlayan ve güvenle büyüyen iş ilişkimiz bugün ülkemize yİne bİr ilki yaşatıyor. Dünyanın ilk konsept mağazası GRUNDIG KKTC kapılarını açıyor. Bu model, artık ülkemizden dünyaya yayılacak, dünyanın her tarafındaki Koç Grubu üyeleri mağazamızı ziyaret edecek.

Başarı ve üretim odaklı adımlarımızı şimdi yeni bir aşamaya taşıdık. Bu gurur ülkemiz KKTC’nin. Bu gururu duyurmaktan büyük onur duyuyorum…

Bizler ARMAR GROUP ailesi olarak, bu markaları en güzel şekilde temsil etmeye gayret gösteriyoruz.

Bizler, büyük bir aileyiz. 200 kişilik çalışan grubumuzla bu başarıyı her zaman en üst seviyede tutmak için çalışıyoruz. Birlikte çalışarak, üreterek, ÜLKEMİZ ekonomisine istihdam ve değer katmaya devam edeceğiz.

Bundan dolayı da gurur duyuyoruz.”