Altın rekor kırıyor

Gram altın 603 lira ile tarihi seviyeye ulaştı





Gram altın fiyatları dövizdeki yükselişin etkisiyle rekor üstüne rekor kırıyor. Gram altın 603 lira ile dün tarihi yüksek seviyesine ulaştı.

Gram altın dün gün içinde en düşük 598.4 lira, en yüksek 603 lira seviyesi görüldü.

Çeyrek altın 980 lira, Cumhuriyet altını da 4.000 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1.861 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, artan enflasyon baskılarının ardından bu hafta yoğun veri gündemiyle birlikte ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini dile getirdi.

