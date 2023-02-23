Altın analizi! "İnanılmaz derecede zarar edecekler"

Altın fiyatları gündemde yer almaya devam ediyor. Piyasaların gidişatı için gözler Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Bilindiği üzere geçtiğimiz ay gerçekleştirilen toplantıda politika faizi yüzde 9 düzeyinde tutulmuştu. Güncel veriler beklenirken uzman isim, "Gram 1000 TL'nin altına düşer mi?" sorusunu yanıtladı ve yatırımcıları uyardı.

GERİ ÇEKİLME DEVAM EDEBİLİR

İlk olarak ons altın analizi yapan Kaan, 1834 -1840 bölgelerinin arasında kapanışlar gelmezse fiyatların geri çekilebileceğini söyledi.

Tepe bölgesi olarak 1960 seviyesini işaret eden Kaan, geri çekilmelerin devam etmesi, fiyatın 1828 bölgelerinin altına sarkma olması durumunda 'çatırtılar olabilir' dedi ve "Ne yazık ki 1800'lü seviyeleri görebilme ihtimalimiz artıyor." diye ekledi.

"İNANILMAZ DERECEDE ZARAR EDECEKLER"

Piyasanın alım fırsatı vereceğini, yatırımcıların stres olmaması gerektiğini söyleyen Kaan tepe bölgesi olarak 1180'li seviyeleri işaret ederek ,"Bu bölgelerden alan insanlar var ama onlar daha soğuk kanlı profesör düşünme peşindeler. Eğer amatörce düşünseler inanılmaz derecede zarar edeceklerini bildiklerinden dolayı o şekilde düşünme sonucuna varıyorlar." dedi.

ALTIN 1000 TL'NİN ALTINA DÜŞER Mİ?

"Altın 1000 TL'nin altına düşer mi?" diye soranlar için piyasalarda her şeyin olabileceğini ve fiyatların 1000 TL'nin altına da düşebileceğini belirten Kaan, "Bir anda hemen dip seviyeler vermek doğru ve mantıklı değildir" dedi.

YÜKSELİŞ İÇİN KRİTİK SEVİYE

Gram altında trendin negatif olduğunu belirten Kaan, 1108, 1104 ve 1098 seviyelerin takip edilmesi gereken alanlar olduğunu belirtti. Yükseliş için başlaması için 1120 seviyesinin üstünde hareket olması gerektiğini belirten Kaan, "Hareket olmadığı sürece fırsat olarak değerlendirilebilir" dedi.