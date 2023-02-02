Akaryakıtta bu kez indirime gidildi

Akaryakıt fiyatlarında indirime gidiliyor.
Bu gece yarısından itibaren benzinde 39 kuruş litrede Euro dizel ile Gazyağında ise 1,44 kuruş litrede indirime gidiliyor.
Eski fiyatlar ve yeni fiyatlar şöyle:
Eski fiyatlar
Kurşunsuz 95: 21.00
Kurşunsuz 98: 21.31
Euro dizel: 22.71
Yeni Fiyatlar
Kurşunsuz 95: 20.61
Kurşunsuz 98: 20.92
Euro dizel: 21.27
Gaz yağı: 22,09
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.