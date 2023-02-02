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Akaryakıtta bu kez indirime gidildi

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Akaryakıtta bu kez indirime gidildi
Akaryakıt fiyatlarında indirime gidiliyor.
Bu gece yarısından itibaren benzinde 39 kuruş litrede Euro dizel ile Gazyağında ise 1,44 kuruş litrede indirime gidiliyor.
Eski fiyatlar ve yeni fiyatlar şöyle:
Eski fiyatlar
Kurşunsuz 95: 21.00
Kurşunsuz 98: 21.31
Euro dizel: 22.71

Yeni Fiyatlar
Kurşunsuz 95: 20.61
Kurşunsuz 98: 20.92
Euro dizel: 21.27
Gaz yağı: 22,09

 
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