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Akaryakıta indirim

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Akaryakıt fiyatlarında indirime gidildi. 95 ve 98 oktan benzinde 39 kuruş, eurodieselde 1,44 kuruş ve gazyağında ise 1,19 kuruş indirim yapıldı.

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Akaryakıta indirim
Akaryakıt fiyatlarında indirime gidildi. 95 ve 98 oktan benzinde 39 kuruş, eurodieselde 1,44 kuruş ve gazyağında ise 1,19 kuruş indirim yapıldı.
2023 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı ve Euro Diesel) Azami Satış Fiyatları Emirnamesi’yle yeniden düzenlenen akaryakıt fiyatları dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, 95 oktan benzin 20,61 TL; 98 oktan benzin 20,92 TL; eurodiesel 21,27 TL; gazyağı 22,09 TL’den satılacak.

27 Ocak’tan beri 95 oktan benzin 21 TL; 98 oktan benzin 21,31 TL; eurodiesel 22,71 TL; gazyağı 23,28 TL’den satılmaktaydı.
 
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