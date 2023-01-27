Akaryakıta bir zam daha

Kurşunsuz 95 oktan benzinin litresi 21 TL, 98 oktan benzinin 21.31 TL, Euro Dieselin 22.71 TL ve gaz yağının ise 23.28 TL oldu.

Zamlı fiyatlar bugünden itibaren geçerli oldu.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın onayladığı 2023 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot), Gaz Yağı ve Euro Diesel) Azami Satış Fiyatları Emirnamesi uyarınca yeni fiyatlar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Akaryakıt ürünlerinin fiyatları son olarak 20 Ocak’ta düzenlenmiş ve o günden beri kurşunsuz 95 oktan benzinin litresi 20.16, 98 oktan benzinin litresi 20.47, Euro Dieselin ve gaz yağının litresi de 21.96 TL’den satılıyordu.

