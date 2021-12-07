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Akaryakıta bir zam daha

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Bakanlar Kurulu, akaryakıt fiyatlarına yüzde 13,45 oranında zam yaptı

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Akaryakıta bir zam daha
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Akaryakıt fiyatları yine zamlandı. 95 oktan, 98 oktan benzine ve Euro Diesel'e 1 TL'nin üzerinde artış yapıldı.
Yeni fiyatlara göre; 95 oktan benzinin litre fiyatı 10.37 TL, 98 oktan benzinin litre fiyatı 10.58 TL, Euro Dieselin litre fiyatı 10.09 TL olacak. 
Dün gece yarısından uygulanan yeni fiyatlara göre akaryakıtın litre fiyatı şöyle olacak: 
 
YAKIT TİPİ ESKİ FİYAT YENİ FİYAT
Kurşunsuz 98 9.30 TL 10.58 TL
Kurşunsuz 95 9.14 TL 10.37 TL
Euro Diesel 8.78 TL  10.09 TL
Gaz Yağı  8.75 TL 9.99 TL
 
 
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