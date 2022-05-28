Akaryakıta 12 ayda 16 zam

Akaryakıttaki yangın her geçen gün büyümeye devam ederken, peş peşe gelen zamlarla fiyatlar bir yılda dörde katlandı. Mayıs 2021-Mayıs 2022 arasındaki dönemde akaryakıt fiyatları yüzde 288 oranında zamlandı



KKTC, Türk Lirası ve petrol fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle, akaryakıt ürünleri son bir yılda tam 16 zam gördü. Mayıs 2021-Mayıs 2022 arasındaki dönemde akaryakıt fiyatları %288 oranında zamlandı.

2022'de yapılan zammın sayısı da 7'ye yükseldi. Dünden itibaren geçerli olan son zam ise akaryakıta adeta "altın vuruş" oldu.

95 oktan benzine 5.40 TL, 98 oktan benzine 5.43 TL, euro diesele 2.41 TL ve gazyağına da 3.14 TL zam birden yapıldı.

Bu zamla akaryakıt ürünlerindeki güncel fiyatlar şöyle oldu:

95 oktan benzin 23.54 TL,

98 oktan benzin 23.81 TL,

Euro diesel 22.19 TL,

Gaz yağı 21.58 TL

Böylece 12 aylık periyotta akaryakıt ürünlerinin fiyatları dörde katlandı.

Yapılan 16 zam sonrası ürün çeşitlerindeki fiyat artışları ve oranları şöyle oldu: 95 oktan kurşunsuz benzinde 17 lira 76 kuruş (yüzde 307),

98 oktan kurşunsuz benzinde 17 lira 93 kuruş (yüzde 305),

Euro dieselde 16 lira 87 kuruş (yüzde 317)

Gazyağında16 lira 30 kuruş (yüzde 308)

2021 yılında mayıs ayı ile başlayan zam furyası süresince 4 kez de akaryakıt ürünlerine indirim yapıldı.

BİR DEPO BENZİN NE KADAR?

Bugünkü fiyatlarla bir depo benzin (45 lt. baz alınarak) artık 95 oktanda 1059,3 TL, 98 oktanda 1071,45 TL, euro dieselde 971,55 TL'ye dolacak.

(9 Temmuz 2020'den sonra ilk zam 7 Mayıs 2021 tarihinde yapılmıştı. Tablo ve hesaplamada, bu tarih baz alınmıştır.)

TÜP GAZA DA ZAM BEKLENİYOR

Öte yandan akaryakıttan sonra tüp gaz fiyatlarının da en az aynı oranda zamlanması bekleniyor.







