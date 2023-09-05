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Ağustos ayı hayat pahalılığı yüzde 8,14

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Ağustos ayı hayat pahalılığı yüzde 8,14
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İstatistik Kurumu ağustos ayı hayat pahalılığını yüzde 8,14 olarak açıkladı.
Buna göre, 8 aylık enflasyon 58.46 olurken, yıllık enflasyon yüzde 80.9 olarak gerçekleşti.

Ağustosta endekste kapsanan 589 maddede artış,  26 maddede düşüş gerçekleşti.

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; %223.81 ile  taze fasulye, %137,13 ile  karpuz ve %90.45 ile bal kabağı odu.

En yüksek fiyat düşüşünde ilk üç sırayı  %19.39 ile kiraz, %11.38 ile  çocuk ve bebek ayakkabısı (deri, altı lastik) ve %9.54 ile kadın ayakkabısı (deri veya suni deri, hazır taban, makosen) aldı.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış %12.50 ile Sağlık ana grubunda gerçekleşti.

Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda %11.53, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda %10.12, Ulaştırma ana grubunda %9.82, Lokanta ve Oteller ana grubunda %9.34, Eğlence ve Kültür ana grubunda %7.04, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %6.44, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda %6.32, Haberleşme ana grubunda %4.82, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda %0.96, Eğitim ana grubunda %0.71 artış, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda %1.15 azalış yaşandı.

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