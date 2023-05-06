Açlık sınırı, asgari ücrete fark attı

KKTC’de Nisan ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı bir önceki aya göre 901 TL birden artarak, 14 bin 148 TL'ye yükseldi. Net asgari ücret ise açlık sınırının 2 bin 348 TL altında kaldı

4 kişilik bir aile için 30 Nisan tarihi itibarıyla açlık sınırı 14 bin 148 Türk Lirası (TL) olarak hesaplandı.

Ocak ayından itibaren geçerli olan yılın ilk asgari ücreti ise 3 bin 200 TL’lik artışla 11 bin 800 TL’ye yükseltilmişti.

Çalışmayı Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) yaptı.

Söz konusu rakam, 2021 Mart sonunda 3 bin 920 TL Nisan sonunda 4 bin 44 TL, Mayıs sonunda 4 bin 65 TL, Haziran sonunda 4 bin 121 TL, Temmuz'da 4 bin 193 TL, Ağustos'ta 4 bin 466 TL, Eylül'de 4 bin 470, Ekim'de 4 bin 552 TL Kasım'da 4 bin 835 TL Aralık'ta 5 bin 774 olmuştu.

Yine söz konusu rakam Ocak 2022'de 6 bin 85, Şubat'ta 6 bin 561, Mart'ta 7 bin 149 TL , Nisan'da 7 bin 939, Mayıs'ta 8 bin 676 TL , Haziran'da 9 bin 46, Temmuz'da 9 bin 330 TL, Ağustos'ta 9 bin 675 TL, Eylül'de 9 bin 841 TL Ekim'de 10 bin 600 TL, Kasım ayında 11 bin 153 TL, Aralık ayında 11 bin 622 TL, Ocak 2023'te 11 bin 932 TL Şubat 2023'te 12 bin 812 TL ve Mart 2023'te 13 bin 247 TL olarak hesaplanmıştı.

Böylece açlık sınırı bir ayda 901 lira daha arttı. 2021 Mart'tan bu yana ise artış 10 bin 228 TL oldu.

Ülkede yıllık enflasyon nisan ayında yüzde 67.34 olarak açıklanmıştı. SONUÇLAR

KTAMS'ın yaptığı çalışmada, sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 121,04 TL, aylık 3 bin 631,20 TL, yetişkin bir erkek için günlük 126,30 TL, aylık 3 bin 789 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 133,57 TL, aylık 4 bin 7,10 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 90,68 TL, aylık 2 bin 720,40 TL olarak belirlendi.

4 kişilik ailenin harcama toplamı ise günlük 471,56 TL, aylık 14 bin 148 TL oldu.

YENİ ASGARİ ÜCRET DE İLAÇ OLMADI

KTAMS, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarım (açlık sınırı) 14 bin 148 TL olarak belirlerken, ocaktan bu yana yürürlükte olan net asgari ücret ise 11 bin 800 TL. Net asgari ücret, açlık sınırının 2 bin 348 TL altında kalıyor.

Bugünkü kurla asgari ücret 481.23 sterlin, açlık sınırı 577 sterlin düzeyinde bulunuyor.

HESAPLAMA NASIL YAPILDI?

Hesaplama, dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme paketi ile bu paketteki ürün fiyatlarının ortalamaları alındı. Beslenme listesi Sağlık Bakanlığı'na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi'nden temin edildi. Fiyatlar içinse İstatistik Kurumu'nca açıklanan fiyatlarlar baz alındı.

