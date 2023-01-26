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AB Yapısal Destek Koordinasyonu sanayi tesislerini gezdi

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AB Yapısal Destek Koordinasyonu sanayi tesislerini gezdi
Avrupa Birliği (AB) Yapısal Destek Koordinasyonu heyeti dün  üç sanayi tesisini ziyaret ederek üretimleri hakkında bilgi aldı.
KTSO’dan verilen bilgiye göre, Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Genel Müdürlüğü’nden Kaynaklar, Koordinasyon ve Yardım Programı Direktörü Judit Rózsa , Müdür Yardımcısı ve Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Kjartan Björnsson, Kıbrıs Çözüm Destek Birimi İşbirliği Müdürü Stefan Simosas ile Bölüm Başkanı Jutta Pomoell Segurola, Veli’s Ltd., Mardo Dondurmaları ve Cypri-Cola Evsu Ltd’e ziyaretlerde bulundu.
Tesislerde incelemeler yapan AB heyetine firma direktörleri üretimleri hakkında detaylı bilgi verdi. Ürünlerin Yeşil Hat Ticareti üzerinden adanın güneyine ihracatının artırılması da ziyaretlerde görüşülen konular arasında yer aldı.
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