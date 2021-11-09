4 kişilik bir aile için açlık sınırı 4 bin 552 TL

KTAMS'ın Yataklı Tedavi Kurumları Dairsesi’nden alınan 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıplarındaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca açıklanan fiyatlarının ortalamaları alınarak hesapladığı 4 kişilik bir aile için 31 Ekim 2021 tarihi itibariyle açlık sınırı 4 bin 552 TL olarak hesaplandı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), İstatistik Kurumu’nca açıklanan fiyatların ortalamaları alınarak hazırlanan rapora göre, 4 kişilik bir aile için 31 Ekim 2021 tarihi itibariyle açlık sınırının 4 bin 552 TL olarak hesaplandığını açıkladı.

KTAMS’ın açıklamasında, açlık sınırını Yataklı Tedavi Kurumları Dairsesi’nden alınan 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıplarındaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca açıklanan fiyatlarının ortalamaları alınarak hesapladığı belirtildi.

Buna göre, 4 kişilik bir aile için 31 Ekim 2021 tarihi itibariyle açlık sınırının 4 bin 552 TL olarak hesaplandığının kaydedildiği açıklamada, “Sendikamızın yapmış olduğu çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 38,87 TL, aylık 1166,10 TL, yetişkin bir erkek için günlük 40,82 TL, aylık 1224,60 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 43,17 TL, aylık 1295,10 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 28,88 TL, aylık 866,40 TL’dir” denildi.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı olan açlık sınırının 4 bin 552 TL olduğunun yinelendiği açıklamada, aynı tarih itibari ile yürürlükte olan net asgari ücretin 4 bin 324 TL olduğu hatırlatıldı.

“ASGARİ ÜCRET 329.30 STERLİNE GERİLEMİŞTİR”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“1 Eylül 2021 itibarı ile geçerli olan ve 22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası’ndaki tanımı ile işçilere normal bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçi ile eşinin ve bir veya iki çocuğunun yeterli beslenme, sağlıklı konut, giyim, aydınlatma ve ısıtma, ulaşım, çağdaş düzeyde sağlık servisi, eğitim kültür, dinlenme, eğlence ve benzeri temel gereksinmelerini geçerli fiyatlar üzerinden karşılamaya yetecek miktarda olmak üzere Asgari Ücret Saptama Komisyonu tarafından belirlenen 4.324 TL’lik net asgari ücretin de açlık sınırının altında olduğunu göstermektedir.

Bunun yanında bekar bir asgari ücretli çalışandan 39.15 TL, evli bir asgari ücretli çalışandan da 11.15 TL vergi kesileceği gerçeğini göz önüne aldığımızda asgari ücretlinin eline geçecek olan net rakam daha da düşük olacaktır. Döviz bazında kıyaslama yapıldığında 1 Eylül tarihi itibarıyle yapılan düzenlemeye rağmen Şubat ayında 380 Sterline denk gelen asgari ücret bugün 329.30 sterline gerilemiştir.”

Resmi rakamlara göre Ekim ayında yüzde 3.23, son 4 ayda yüzde 10.47, 1 yılda yüzde 23.63 enflasyon meydana geldiğinin belirtildiği açıklamada, “Eylül ayında asgari ücrete yapılan artışı kısa sürede zamlar yutmuştur. Özellikle akaryakıta, tüp gaza ve ekmeğe yapılan yüksek oranlı zamlar halkın adeta belini bükmüştür. Hükümet edenler dar ve sabit gelirli kesimlerin alım gününü koruyucu tedbirler almak yerine kaşıkla verdiklerini kepçeyle alarak zaten zorda olan bu kesimleri adeta sefalete doğru sürüklemektedir” ifadelerine yer verildi.

Açlık sınırı hesaplamalarında sadece zorunlu gıda harcamalarının fiyatlarının baz alındığının kaydedildiği açıklamada, zorunlu gıda harcaması dışındaki mal ve hizmetlerin fiyatlarında meydana gelen artışların alım gücünün sürekli olarak erimesine yol açtığı savunuldu.

Açıklamada, “Hayat Pahalılığı ödeneğinin maaş artışı olmadığı, enflasyon karşısında çalışanların alım gücünün korunması için uygulanan bir araç olduğu gerçeğinden hareketle asgari ücretlilerin de hayat pahalılığı ödeneğinden otomatik yararlanması için gerekli yasal düzenlemenin yapılması hayati önem taşımaktadır. Bu konuda da Çalışma Bakanlığının acilen adım atması Anayasamızın sosyal devlet ilkesi gereğidir” denildi.