2023 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ek bütçe konusunda tartışmalar oldu.

Muhalefet milletvekilleriyle Maliye Bakanı Özdemir Berova arasında zaman zaman sesler yükselirken, 2023 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı, açık oylamada 26 kabul, 5 ret verildi. Tasarı oy çokluğuyla kabul edildi.

2023 Mali Yılında 35 milyar 860 milyon Türk Lirası olarak tahsis edilen ödeneklere, 4 milyar 450 milyon TL eklenecek. 2023 Mali Yılı Bütçesi toplamda 40 milyar 310 milyon TL olarak öngörülüyor.

21 milyar 470 milyon TL olan mahalli gelirin, 3 milyar 980 milyon TL artırılması, 2 milyar 350 milyon TL olan fiyat istikrar fonu gelirinin 470 milyon TL artırılarak 2023 Mali Yılı'nda 35 milyar 860 milyon Türk Lirası olarak öngörülen gelirlerin ilgili kalemlere 4 milyar 450 milyon TL eklenmesiyle toplam 40 milyar 310 milyon TL gelir öngörülüyor. Yasa resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecek.



-Uluçay

Oylamaya geçilmeden önce söz alan CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, “Yılın bitmesine 3 ay kaldı. 2024 bütçesinin de planlanması gerekiyor. KKTC olarak sahip olduğumuz gelir kanalları üzerinde hassasiyetle durmalıyız. Öngörüyle ilgili çalışma yapılmalı….” diye konuştu.

-Barçın

CTP milletvekili Devrim Barçın, kürsüye abaküs koyarak, “Toplama çıkarmayı artık bununla yapacağız…” diyerek hesaplamanın nasıl yapılacağını bu şekilde göstermek istediğini söyledi ancak Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, iç tüzük uyarınca abaküsü kürsüden kaldırması için Barçın’ı uyardı.

Devrim Barçın, hükümete ‘gelir gizleyerek maliye politikası yürütmekten vazgeçin” diyerek seslenerek, gelirleri gizleyecek hükümetin yılsonu ‘gelirleri artırdım, maliyeyi şöyle yönettim’ diyerek basın açıklaması yapacağını savundu.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova, 2023 yılı ek bütçesinin oluşmasının ana nedeninin giderler açısından ödeneklerde yaşanan sıkıntı olduğunu söyledi.

Berova, “Bu ülkede ilaç yoksa ilaç ödeneği kaleminde kaynak kalmamışsa 41/2019 sayılı yasanın getirdiği ödeneklere yedek bütçeden yüzde 2.5 kaynak aktarma da mümkün değilse, ek bütçe yapma ihtiyacı ortaya çıkar” diye konuştu.

Berova, öngörülerin abaküsle hesaplanamayacağını Devrim Barçın’ın da bildiğini belirterek, öngörülerle ilgili bir sorun olmadığını, rakamsal tartışmaların komitelerde yapılması gerektiğini söyledi.

Özdemir Berova, ana muhalefetin ek bütçe konusundaki konuşmalarını “Baskın, saldırı” diye de niteledi.

-Erhürman

Yeniden kürsüye çıkan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ek bütçeye yönelik eleştirilere, “geçen yıl da böyle yaptık, bu yıl da böyle yaptık” diye yanıt verildiğini savunarak bunu eleştirdi.

Erhürman, “Ortada bir rezillik var…Bütçede yazan rakam birinci sayfada doğru beşinci sayfada yanlış yazılıyor…2022 bütçesinde de hata vardı, 2023’de de hatalar var. Bu hataları yapan aynı partiye mensup maliye bakanları…. Rakamlar birbirini tutmaz ama biz bunu söyleyince suçlu mu oluyoruz?” diye konuştu.

