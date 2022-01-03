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14 Bin Konut Satılmayı Bekliyor

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KKTC’de Kasım ayı sonunda 14.333 olan satılık konut sayısı Aralık sonunda %1.26 artış gösterdi

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14 Bin Konut Satılmayı Bekliyor
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Satılık konut sayısında artış
 
 
Ülkede 31 Aralık itibarıyla ülkede 5.263 müstakil ev ve villa ile 9.253 apartman dairesi alıcı bekliyor.
Kasım sonu itibarıyla 14 bin 333 olan satılık konut sayısının, Aralık sonunda %1.268 oranında artışla 14 bin 516 adet düzeyine çıktığı belirlendi. Pazarda ayrıca, 161 adet yarım inşaat, komple bina, metruk bina ve devre mülk de var. Bunlar da hesaba katılınca Kuzey Kıbrıs genelinde pazara çıkarılmış en az 14 bin 677 adet çeşitli statülerde konut olduğu hesaplandı. Kasım’da satılık tüm konut sayısı 14 bin 495 adet düzeyinde kayıtlara geçmişti. 
 5.263 MÜSTAKİL EV, 9.253 APARTMAN DAİRESİ… 
KKTC’nin altı ilçesinde en az 5 bin 263 adet satılık villa, ikiz villa ve müstakil konut, en az 9 bin 253 apartman dairesi, stüdyo daire, penthouse bulunuyor. Kasım ayında satılık müstakil konut sayısı 5 bin 217, satılık apartman dairesi sayısı da 9 bin 116 adet düzeyinde hesaplanmıştı. Emlak sitelerindeki verilere göre satılıktaki müstakil konut sayısı %0.88 oranında, satılık apartman dairesi sayısı da %1.50 oranında artış gösterdi. Bir aylık sürede satılık konut sayısı Lefkoşa’da  %0.09 gerilerken, Girne, Mağusa, İskele, Lefke ve Güzelyurt’ta arttı.
 GİRNE SATILIK KONUTTA %60 PAYA SAHİP… 
Verilere göre Girne Merkez ve Girne ilçe sınırları içindeki satılık konut sayısı tüm Kuzey Kıbrıs’taki satılıkların %59.81’ine denk geliyor. Bu ilçede Aralık ayı sonu itibarıyla 3 bin 873 adet satılık müstakil ev ile 4 bin 779 adet satılık apartman dairesi var. Başka deyişle, Girne ilçesi ülkedeki satılık tüm müstakil konutların %73.59’unu ve dairelerin de %51.65’ini barındırıyor. Satılık tüm konutlarda Lefkoşa bölgesi %14.95, Mağusa bölgesi %14.90, İskele bölgesi %9.44, Güzelyurt %0.46 ve Lefke de %0.45’lik paylara sahip.
 
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