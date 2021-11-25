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"13. maaşlar 3 Ocak’ta ödenecek"

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"13. maaşlar 3 Ocak’ta ödenecek"
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Başbakan Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Postası TV'de yayınlanan bir programda bu ay ve aralık ayında bir maaş sıkıntısı yaşanmayacağını belirterek, 13. maaşların 3 Ocak’ta ödeneceğini açıkladı.

Sucuoğlu ayrıca, yurtdışında yaşayan ve ülkeye gelmeyen UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün kendisine 'aday olmayı istediğini' söylediğini ifade etti. 

UBP’nin erken genel seçimle ilgili milletvekili adaylığı konusunda açtığı münhale ve başvuru için 3 yıl hava, kara ve deniz kapılarındaki kayıtların getirilmesi konusuna da değinen Sucuoğlu, “UBP münhalindeki maddeler, YSK maddeleridir” dedi.

İstihdam yapılmayacağına dair söz verdiğini hatırlatan Sucuoğlu, koalisyon ortağına bağlı bir dairede 6-7 kişilik istihdam yapacağı bilgisinin kulağına gittiğini ifade etti. Sucuoğlu konuyla ilgili yönetim kurulu başkanını aradığını ve ‘hükümeti bozarım’ dediğini kaydetti.

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