Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tüketici Koruma Yasası çerçevesinde hazırlanan "Mal ve Hizmetlerin Etiket, Tarife ve Fiyat Listeleri Tüzüğü" uyarınca dijital etiket için ürün grupları belirlendi.

"Mal ve Hizmetlerin Etiket, Tarife ve Fiyat Listeleri Tüzüğü”nün 7. Maddesine göre, satışa arz edilen mallara konulması zorunlu etiketler, malın niteliğine, satışa sunulduğu yerin büyüklüğüne göre malın veya rafların üzerine konulmak suretiyle uygulanır. Şirketler, satışa sunduğu mallarla ilgili bakanlıkla çevrim içi olacak şekilde kuracağı dijital veya elektronik etiket sistemi kurulumunu yapmakla yükümlüdür.