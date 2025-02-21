Lefkoşa’da yol ortasında tespit edilen ve alkollü olduğu anlaşılan sürücü Azad Yağmurova kendisine kesilen cezayı ödemeyince mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 15 Şubat 2025 tarihinde Lefkoşa’da Kemal Aksay Caddesi’nde yol ortasında park halindeki aracının içerisinde tespit edildiğini söyledi.

Polis, aracın kontrol edildiğini, alkol kokusu gelmesi üzerine zanlıya test yapıldığını ve nefesinde 210 miligram alkol tespit edildiğini vurguladı.

Polis, zanlının Lefkoşa Polis Karakolu’na götürüldüğünü, ikinci bir test yapıldığını ve test sonucunda 205 miligram alkol tespit edildiğini belirtti.

Zanlıya 43 bin 136 TL para ve 100 ceza puanı yazıldığını kaydeden polis, zanlının cezayı ödeme süresinin 5 gün olduğunu ancak ödeme yapmadığını söyledi.

Polis, zanlının davaları görülünceye kadar ehliyetline el konulmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise aracı kullanmadığını, üşüdüğü için park edip, beklediğini söyledi.

Polis, zanlının bu iddiası üzerine aracın şerit içerisinde çalışır vaziyette tespit edildiğini kaydetti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, nefsinde, kanında, idrarında alkol olan kişinin araç kullanması veya kullanmaya teşebbüs etmesi halinde bir suç işlemiş olacağına vurgu yaptı. Yargıç, çalışır vaziyetteki araçta tespit edilen zanlının araç kullanmaya teşebbüs ettiğine değinerek, ehliyetinin geçici olarak iptal edilmesine emir verdi.