UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-0'ın rövanşında Belçika'nın Anderlecht takımıyla deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, adını son 16 takım arasına yazdırdı.

Anderlecht Stadı'ndaki karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, 4. dakikada Youssef En-Nesyri'nin golüyle öne geçti. Fenerbahçe savunmasının hatasıyla ev sahibi ekip 19. dakikada Vazquez ile beraberliği yakaladı. İlk yarının kalan bölümü orta saha mücadelesi şeklinde geçerken iki takımda pozisyon bulamadı ve soyunma odasına 1-1 eşitlikle gidildi.

Maçın ikinci yarısına iyi başlayan ev sahibi ekip, 55. dakikada yine Vazquez'in golüyle öne geçti. Golün ardından toparlanan sarı-lacivertliler, 63. dakikada Yusuf Akçiçek'in golüyle beraberliği yakaladı. Golden sonra tempoyu düşüren Fenerbahçe, sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Maça ara verildi

Anderlecht Stadı'nda oynanan maçın 4'üncü dakikasında Sarı-lacivertliler 1-0 öne geçerken, 3 dakika sonrasında tribünlerde olay çıktı. Tribünlerde yaşanan olaylardan dolayı hakem hakem Sandro Scharer mücadeleyi durdururken, takımları soyunma odasına yolladı.

Takımlar sahadan çekildikten sonra statta, ''Taraftarların ırkçı davranışları nedeniyle hakem maçı durdurdu. Irkçı davranışların devam etmesi halinde müsabaka hakem tarafından tatil edilecek'' anonsu yapıldı. Yaklaşık 17 dakika sonra da hakemin talimatıyla takımlar sahaya çıktı ve mücadele kaldığı yerden devam etti.

Rakip, Olympiakos ya da Rangers olacak

Fenerbahçe, son 16 turunda Yunanistan'ın Olympiakos ya da İskoçya'nın Rangers takımıyla eşleşecek.

Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turundaki olası rakiplerinden Olympiakos, geçtiğimiz yıl UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finalde Fenerbahçe'yi penaltılarla eledikten sonra şampiyonluğa uzanmıştı.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasını 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 7. sırada tamamlayan Yunan temsilcisi, Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakiplerinden Olimpik Lyon'a deplasmanda 2-0 yenilirken, evinde Twente ile golsüz berabere kalmıştı.

İskoçya temsilcisi Rangers ise UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon 4 galibiyetin yanı sıra 2'şer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakiplerinden Lyon'a evinde 4-1 yenilen Rangers, İngiltere'den Manchester United'a ise deplasmanda 2-1 mağlup olmuştu.

İskoç ekibi, ağırladığı Union Saint-Gilloise'yı ise 2-1 yenmeyi başarmıştı.

Öte yandan Olympiakos ile Rangers lig aşamasında Yunanistan'da karşı karşıya gelmiş ve mücadele 1-1 eşitlikle sona ermişti.

Kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde bugün TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.

GOL 4. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Savunmada Hey'in hatalı kısa pasında ceza sahası içinde topla buluşan Dzeko, kaleciyle karşı karşıya durumda meşin yuvarlağı uygun durumdaki En-Nesyri'ye aktardı. Faslı santrfor, topu boş kaleye gönderdi: 0-1.

GOL 19. dakikada Anderlecht beraberlik golünü buldu. Savunmada Skriniar'ın kaleciye hatalı geri pasında İrfan Can Eğribayat'ın ıskaladığı top Vazquez'in önünde kaldı. Oyuncu, boş kalede meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

İlk yarı, 1-1 eşitlikle sona erdi.

52. dakikada rakip yarı sahanın ortalarından aldığı topla hareketlenen Maamar, yaptığı verkaçın ardından ceza sahası içinde sağ çaprazdan yerden şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

GOL 55. dakikada Anderlecht öne geçti. Soldan gelişen atakta Hazard'ın yerden ortasında penaltı noktası civarında topun gelişine Vazquez'in şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.

GOL 63. dakikada Fenerbahçe beraberlik golünü buldu. Szymanski'nin soldan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Skriniar, kafayla topu içeri çevirdi. Altı pas içinde arka direkte müsait durumda bulunan Yusuf Akçiçek, topu ağlara gönderdi: 2-2.

Karşılaşma, 2-2 eşitlikle sona erdi.