Ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 3 kişi tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, kaçak yaşamla mücadele çerçevesinde Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen kontrol ve denetimler sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde üç kişinin izinsiz ikamet ettiği tespit edildi. Söz konusu şahıslar tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

-Lefkoşa'da ani ve gayri tabii ölüm: 46 yaşındaki Öksüz ölü bulundu

Lefkoşa’da sakin Tahsin Öksüz (E-46) dün saat 08.45’te ikametgahı içerisinde ölü bulundu. Öksüz’ün ölüm sebebi otopsisinin ardından belli olacak.

-Mehmetçik'te çek hırsızlığı

Mehmetçik’te İ.M’nin (E-49), 2026 yılı mayıs-haziran ayları içerisinde, bir şahıs adına düzenlenmiş çek defteri içerisinden iki boş çek yaprağını çalarak, bir çek yaprağı üzerine 110 bin TL, diğerine ise 55 bin TL yazıp imzalayarak sahteledikten sonra söz konusu çekleri Gazimağusa’da bir şahsa verip tedavüle sürdüğü ve karşılığında 165 bin TL’yi sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi. İ.M tutuklandı.

-Alsancak'ta kokain ve mermi bulundu

Alsancak'ta, T.K’nin (E-21) ikametgahında dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafında yapılan aramada; tasarrufunda yaklaşık 4 gram ağırlığında kokain, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan hassas terazi ile 9 mm çapında ve 7.65 mm çapında 2 canlı mermi bulunarak emare alındı. T.K tutuklandı.

-Ozanköy'de ev açma: Yaklaşık 600 bin TL çalındı

Ozanköy'de, 27 Ağustos akşamı bir ikametgahın penceresinden içeriye girildi ve muhtelif ziynet eşyaları ile 6 bin 300 Stg, 500 ABD Doları ve 150 bin TL nakit para çalındı.

Olayın polisin bilgisine gitmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen A.H. (E-43) ve Ş.Ç. (K-53) Lefkoşa' da tespit edilerek tutuklandı.

-Lefkoşa'da hırsızlık

Lefkoşa’da dün saat 03.00 sıralarında, Oğuz Karayel Sokak üzerinde yapımı devam eden sitenin dış cephe duvarlarına monte edilmiş 80 metre uzunluğundaki bakır klima boruları sökülerek çalındı. Olayın polisin bilgisine gitmesi üzerine yürütülen soruşturmada zanlı olarak görülen A.A. (E-21) tespit edilerek, tutuklandı. Lefkoşa Kaza Mahkemesi A.A’nın 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

-İskele'de hırsızlık

İskele'de, Fadıl Onay Demirciler Caddesi üzerinde A.A’nın (E-30), bir şahıs tarafından kullanımındaki aracının tavan kısmı üzerine koyup unuttuğu ve aracı hareket ettirmesi üzerine düşen, içerisinde 3 bin 50 Stg nakit para ile sürüş ehliyeti bulanan para cüzdanını aldığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gitmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında A.A tutuklandı.

Olaylarla ilgili polis soruşturmaları devam ediyor.