Lefkoşa, Gazimağusa ve İskele’de polis tarafından yapılan aramalarda uyuşturucu bulundurmak suçundan 4 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da Salı günü E.S.’nin (E-24) ikametgahında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada; tasarrufunda yaklaşık 2 gram kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan beyaz renk cam tabak, telefon sim kart ile rulo şeklinde getirilmiş kağıt para bulundu.

Uyuşturucuya polis tarafından emare olarak el konulurken, bahse konu şahıs tutuklandı.

-Gazimağusa’da uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde ettiğine inanılan para bulundu

Öte yandan dün saat 17.45’te Gazimağusa’da devriye halinde bulunan Turizm Polisleri tarafından, pasaport kontrolü yapmak için durdurulan C.M.(E-31), kontrol yapıldığı sırada elinde tuttuğu kalem cüzdanını yere atıp kaçmaya çalıştığı sırada alıkonarak tutuklandı.

Yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu cüzdanda yapılan kontrolde, satışa hazır paketler haline getirilmiş yaklaşık 6 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 1700 TL nakit para bulunarak emare olarak alındı.

Soruşturma kapsamında bahse konu şahsın kaldığı ikametgahta yapılan aramada ise yaklaşık 3 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir hassas terazi ile 9 foil kâğıdı parçası ve uyuşturucu madde satışında elde edildiğine inanılan 189.475 TL, 170 sterlin 130 dolar ile 50 euro nakit para bulundu.

Uyuşturucu ve paralara polis tarafından emare olarak el konuldu.

-İskele’de uyuşturucu

İskele’de dün O.K.’nin (E-22)’nin ikametgahında, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 10 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir öğütücü ve 1 hassas terazi bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen Z.S.A.A.(E-26) tutuklandı.

Yürütülen soruşturma kapsamında Z.S.A.A’nın ikametgahında yapılan aramada ise, yaklaşık 60 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir öğütücü ile bir hassas terazi bulunarak emare olarak alındı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.