Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ile Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü iş birliğinde bu yıl yedincisi düzenlenen “Uluslararası Disiplinlerarası Eğitim Yansımaları Konferansı” (International Conference on Interdisciplinary Educational Reflections - ICIER 2025), Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde alanında uzman katılımcıları bir araya getirdi.

Her yıl yenilenen içeriğiyle dikkat çeken ICIER, bu yıl da teori ile uygulamayı bütünleştiren yapısıyla katılımcılara verimli ve ilham verici bir deneyim sundu. Disiplinlerarası bakış açısını merkeze alarak çağın eğitim anlayışına katkı sağlamayı amaçlayan konferans, katılımcılara akademik ve mesleki gelişimlerine katkı sunacak bilgi ve beceriler kazandırdı. Uluslararası katılımla gerçekleşen konferansta 130 katılımcı yer aldı, 70’in üzerinde bildiri sunuldu. Düzenlenen atölye çalışmalarıyla birlikte akademisyenler, lisansüstü öğrenciler ve öğretmenlerden oluşan 80 kişilik gruba eğitimler verildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan konferansın açılış konuşmasını; Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Umut Akçıl ile Atatürk Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fahriye Altınay Aksal gerçekleştirdi. Konferansın açılışında ayrıca; TBMM Yapay Zeka Komisyonu Üyesi ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aras Bozkurt ile Dünya Eğitim Araştırmaları Birliği (WERA) Eski Başkanı Prof. Dr. Yunus Eryaman da davetli konuşmacı olarak yer aldı.

Uygulamalı eğitimlerle beceriler pekiştirildi...

Konferans kapsamında sunulan bildirilerin yanı sıra düzenlenen atölye çalışmaları, katılımcılara eğitimde uygulama becerilerini geliştirme fırsatı sundu. Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Sarayı’nda gerçekleştirilen atölyelerde öğretmen adayları, birebir uygulamalarla mesleki gelişimlerini destekleme imkanı buldu. Sınırlı kontenjanla yürütülen oturumlara yoğun ilgi gösterilirken, katılımcılara etkinlik sonunda sertifikaları takdim edildi.

Uzman eğitmenlerle pratik yaptılar!

Atölye çalışmaları, alanında uzman isimlerin katkılarıyla gerçekleştirildi. Etkileşimli Drama Derneği Başkanı Ayşem Tomgüsehan, “21. Yüzyıl Yaşam Becerileri: Sürdürülebilir Etkili İletişim” başlıklı atölyesiyle öğretmen adaylarının iletişim becerilerinin geliştirilmesine yönelik interaktif bir deneyim sundu. Kıbrıs Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği Üyesi ile Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şengül Başarı ise “Nitelikli Eğitim İçin Bibliyoterapi Uygulamaları” başlıklı atölyede, kitaplar aracılığıyla duygusal ve bilişsel gelişime katkı sağlamayı amaçlayan bibliyoterapi yöntemlerini paylaştı. Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Tezer, “Eğitimde İstatistiksel Uygulamalar” başlıklı atölyesinde, eğitim araştırmalarında istatistiksel analizlerin nasıl etkin kullanılabileceğine dair bilgiler aktarırken, Girne Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. İslam Suiçmez ise “Nitel Veri Analizi Uygulamaları: QDA Miner” başlıklı atölyede, nitel veri analizinde kullanılan ve metinleri inceleyip anlamlandırmaya yarayan QDA Miner adlı bilgisayar programının nasıl kullanılacağını uygulamalı olarak anlattı.

Çağın gereklilikleri ve teknolojik gelişmeler yakından takip edilmeli!

Sosyal sürdürülebilirlik için eğitim sisteminde köklü değişikliklere ihtiyaç duyulduğunu belirten Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Umut Akçıl, “Bu değişimi sağlarken ise çağın gerekliliklerini ve teknolojik gelişmeleri, yakından takip etmemiz gerekiyor” dedi. Yakın Doğu Üniversitesi’nin yapay zeka teknolojilerinin eğitimde kullanılabilirliği konusunda öncü bir yer tuttuğunun altını çizen Prof. Dr. Umut Akçıl, “Üniversitemiz, ‘Prof. Dux’ projesini hayata geçirmiş ve ardından Yapay Zeka ve Bilişim Fakültesi’ni kurarak bir ilke imza atmıştır. Bu hedeflerin kalbinde ise ‘geleceği bugünden deneyimleme’ düşüncesi yer almaktadır. Öğrencilerimize yeni ufuklar açan bu gelişmeler, aynı zamanda geleceğin toplumunu da inşa edecektir” dedi.

Teknoloji her alana entegre edilmeli!

Üniversitelerin topluma hizmet sunma konusunda önemli bir nokta da olduğunu belirten Atatürk Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fahriye Altınay Aksal; “Mezunlarımızın yenilikçi, girişimci ve çağdaş araştırma becerileriyle donanmış, aynı zamanda etik ilkelere bağlı bireyler olmalarını hedefliyoruz” dedi. Prof. Dr. Fahriye Altınay Aksal, “Teknolojinin her alana entegre edilmesi bu açıdan büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, bu konferans; dayanışma ve disiplinlerarası bakış açılarını göstermesi açısından çok değerlidir” ifadelerini kullandı.

Yapay zekada insanı merkeze alan süreçler vurgulandı!

Etkinlikte konuşan TBMM Yapay Zeka Komisyonu Üyesi ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aras Bozkurt ise üretken yapay zekanın ne olduğu, nasıl kullanılacağı ve nelere dikkat edilmesi gerektiği konularına odaklandı. Prof. Dr. Bozkurt, teknolojilerin sadece kullanılmasının yeterli olmadığını, insan gözetimini önceleyen ve insanı merkeze alan süreçlerin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Dünya Eğitim Araştırmaları Birliği (WERA) Eski Başkanı Prof. Dr. Yunus Eryaman ise “Yapay Zeka ve Büyük Veriye Dayalı Okul Değerlendirme ve Eğitimde Mükemmeliyet” başlıklı sunumunda, kanıt temelli eğitim politikalarının uluslararası boyutuna dikkat çekti. Prof. Dr. Eryaman, eğitimde mükemmeliyet için geliştirilen yaklaşımlar kapsamında, Dünya ve Avrupa Eğitim Araştırmaları Birliklerinin küresel ve yerel düzeyde üstlendikleri rollerin altını çizdi.