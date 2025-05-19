Hafta sonunda gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde cumartesi günü 28 Ekim Meydanı'nda toplanılarak sözde “Pontus Helenizmi Soykırımı Parkı"na yürüyüş yapıldığını yazan Fileleftheros gazetesi, aynı günün akşamı Markidio Belediye Tiyatrosu'nda da bir etkinlik düzenlendiğini belirtti.

Dün ise Aşağı Baf’ta bulunan “Agios Anargiros Kilisesi"nde sözde “soykırım kurbanlarını” anmak için dini bir tören yapıldığını ve Başpiskopos Yeorgios’un da törende hazır bulunduğunu yazan gazete, bunun ardından sözde “Pontus Soykırımı Anıtı"na çelenk konduğunu ekledi.