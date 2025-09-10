KKTC’de e-devlet sisteminde yaşanan teknik sorunlar, vatandaşların birçok önemli hizmete erişimini engelliyor. Özellikle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde laboratuvar sonuçlarına ulaşılamaması, hastaların tedavi süreçlerinde aksamalara yol açtı.

Sorun yalnızca sağlık alanıyla sınırlı kalmadı. Araç Kayıt Dairesi’nde seyrüsefer ödemelerini yapmak isteyen vatandaşlar işlemlerini gerçekleştiremezken, Gümrük Dairesi’nde de hizmetlere erişim sağlanamadı. Bu durum birçok kişinin mağduriyet yaşamasına sebep oldu.

Vatandaşlar, devlet hizmetlerinin dijital altyapıya bağımlı hale gelmesine rağmen yaşanan bu tür kesintilerin ciddi aksaklıklara yol açtığını belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Sistemdeki arızanın en kısa sürede giderilmesi ve alternatif çözümler üretilmesi gerektiği ifade edildi.