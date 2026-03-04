Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü ve son hafta maçında Çaykur Rizespor'u ağırladı.

Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakaya Beşiktaş baskılı başladı.

Ev sahibi Beşiktaş, Amir Murillo'nun 27. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Siyah-beyazlılar, Salih Uçan'ın 38. dakikadaki golüyle farkı 2'ye çıkardı: 2-0

Beşiktaş yeni golcüsü Hyeon-Gyu Oh ile 42. dakikada skoru 3-0 yaptı. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Maçın hakemi Kadir Sağlam, 54. dakikada Çaykur Rizespor lehine penaltı kararı verdi. Sağlam, VAR incelemesi sonrasında bu kararından vazgeçti.

Beşiktaş, 81. dakikada Kartal Kayra Yılmaz ile farkı 4'e çıkardı: 4-0

85. dakikada Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu'nun hatasını iyi değerlendiren konuk ekipten Giannis Papanikolaou farkı 3'e indirdi: 4-1

Kalan sürede başka gol olmadı ve siyah-beyazlı ekip mücadeleyi 4-1 kazandı.