Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim kurulu aylık toplantısı gerçekleştirdi. Dernek lokalinde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısına başkan Hasan Topaloğlu ve yönetim kurulu üyelerin katılımı ile genel bir değerlendirme yanı sıra yapılacak çalışmalar ve faaliyetler ile ilgili önemli kararlar alındı.

CONİFA 2026

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetimi kurulu yaptığı toplantıda 1-7 Haziran 2026 da İtalya’da düzenlenecek olan CONIFA Avrupa Futbol Şampiyonasına şampiyon teknik adamları göndereme kararı aldı. Antrenörler Derneği yönetim kurulu KKTC A Milli Takımın yer alacağı CONIFA Avrupa Futbol Şampiyonasına 2025-2026 sezonunda tüm Liglerde, Kıbrıs Kupası, Kadınlar Kıbrıs Kupasında şampiyon olan takımların teknik adamları ödüllendirme ve Milli takımın yanında olma amacı ile önemli bir karara imza attı.

ANTRENÖR GELİŞİM SEMİNERİ

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği tarafından her yıl yeni sezon öncesinde yapmış olduğu “Antrenör Gelişim Semineri” bu yıl 18-22 Mayıs 2026 tarihleri arasında yapılması yönünde karar alındı. “Antrenör Gelişim Seminerin” yapılacağı yer ise yapılacak yönetim kurulu toplantısında belirlenecek.

YILIN BAŞARILI ANTRENÖRLERİ GALA GECESİ

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) her yıl geleneksel olarak düzenlediği yılın başarılı antrenörleri “Gala Gecesi” 9 Haziran 2026 tarihinde yapılmasını karara bağladı. Her yıl geleneksel olarak düzenleyerek ödüllendirdiği yılın başarılı antrenörleri “Gala Gecesi” yeri ise Mart ayı sonunda yapılacak yönetim kurlu tarafından belirlenecek.