Ayaklı Gazete’ye Gazimağusa’dan ulaşan bir vatandaşımız, ülkemizin bir çok bölgesindeki kamu binalarının SOS verdiğini ifade ederek bu konudaki sitemlerini gönderdiği bir fotoğrafla paylaştı.

Vatandaşımız bize gönderdiği fotoğrafa “ Burası Gazimağusa Tapu Dairesi Eski tren istasyonu en az 200 yıllık bina. Duvarlar ve ofislerin olduğu 2’nci kattaki koridor” diyerek binanın adeta bir tarihi eser niteliği taşıdığını kaydetti.

“Yıkılmaması için konulan destekleri görüyorsunuz. Zaten yürürken her yer çatırdıyor. Birilerinin canı yanmadan acil önlem alınmalı” diyen vatandaşımız bu binanın duvarlarına destek koymak yerine hemen kapatılarak çalışanların başka bir binaya taşınması gerektiğini ifade etti.

Bu şekilde tehlikeli bir binanın neden halen boşaltılmadığını anlamalarının mümkün olmadığını söyleyerek yetkilileri göreve davet ettiler.