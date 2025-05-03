Brezilya'da yaşayan rahibe Inah Canabarro Lucas'ın 116 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından bu unvanı devralan Ethel Caterham, yeni yaşını doğum günü pastasıyla kutladı.

1910 yılında dünyaya gelen Caterham, uzun ömrünün sırrını merak edenlere "Kimseyle tartışmam. Dinlerim ve sonunda istediğimi yaparım" diyerek esprili bir yanıt verdi. Çevresindekiler de Caterham'ın tavsiyesine gülerek karşılık verdi. Yüz yılı aşan yaşamında pek çok dönüm noktasına tanıklık eden Caterham'ın iki kızı, üç torunu ve beş torun çocuğu bulunuyor.

115 yıllık ömründe 27 başbakan gören Ethel Caterham yaşına rağmen hâlâ sağlıklı ve neşeli oluşuyla çevresindekilere ilham verirken, yaşama dair sade ama etkili felsefesi de dikkat çekiyor.