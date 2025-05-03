İngiltere'nin Bournemouth kentinde bir adam, uygulama üzerinden randevulaştığı kadınla buluşmasında etkileyici bir numara yapmak isterken adeta rezil oldu. 30'lu yaşlardaki inşaat ustası Alex Koutine, sabah gün doğumunu sahilde izlemek için yeni flörtüyle birlikte arabayla sahile indi. Ancak romantik plan, kumda mahsur kalan araçla tam bir kabusa dönüştü.

Siyah renkli jipini sahildeki yürüyüş yolundan kuma süren Alex, aracın yumuşak kuma saplanmasıyla zor anlar yaşadı. Dört çeker araç, kumun içine gömüldü ve hareket edemez bir hale geldi...

İKİNCİ BULUŞMA KUMLARA GÖMÜLDÜ

Aracını kurtarmaya çalışırken partneri oradan ayrılan Alex, "Sanırım arabayı göstererek biraz fazla havalı davranmaya çalıştım" dedi. Talihsiz adam, olay sonrası ikinci bir buluşma şansı olmadığını kabul etti. "Aramızda muhtemelen bir kimya yoktu, belki de her şeyin bir sebebi vardır" ifadelerini kullandı.

Olayın, yılın şimdiye dek en sıcak gününde yaşanması da Alex2i ayrıca yordu. Güneşlenmeye gelen onlarca kişi, kumda saplanmış aracı görünce şaşkına döndü. Bazı vatandaşlar yardım etmeye çalışırken, bazıları esprili şekilde "Buraya park edemezsin dostum" yorumları yaptı.

Belediye, aracı çekmek için 200 sterlinlik bir ücret teklif etti ancak Alex bunu da reddetti. Neyse ki bir başka yardımseverin getirdiği kaymayı önleyici paspaslar sayesinde araç plajdan çıkarıldı...