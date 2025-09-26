Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından AD Scientific Index’in yayımladığı “Dünyanın En İyi Bilim İnsanları” sıralamasında Yakın Doğu Üniversitesi aldığı sonuçlarla büyük bir fark yarattı. Yakın Doğu Üniversitesi’nde 41 akademisyen dünyada en iyi yüzde 10’luk dilimde yer alırken bu sonuçlarla açık ara KKTC’nin en iyi üniversitesi olarak gösterildi.

Ayrıca, aynı sıralamaya göre KKTC’de en iyi ilk 10 akademisyenden 8’i, ilk 25 akademisyenden 19’u ve ilk 50 akademisyenden 32’si Yakın Doğu Üniversitesi kadrosunda yer aldı.

Kuzey Kıbrıs’ın en iyi ilk 10 bilim insanının 8’i Yakın Doğu Üniversitesi’nde!

Araştırmaya göre Kuzey Kıbrıs’ın en iyi ilk 3 akademisyeni çalışmalarını Yakın Doğu Üniversitesi’nde sürdürüyor. CERN’de yürüttükleri çalışmalarla öne çıkan Prof. Dr. İsa Dumanoğlu, Dr. Sercan Şen ve Prof. Dr. Kerem Cankoçak aynı zamanda dünyanın en iyi ilk 500 akademisyeni arasında da yer alıyor. Yakın Doğu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hüsnü Can Başer, Prof. Dr. Fadi Al-Turjman, Prof. Dr. İsmail Ruhi Uman, Dr. Yasir Waheed ve Dr. Tomiwa Sunday Adebayo da KKTC’nin en iyi ilk 10 akademisyeni arasında yer alıyor.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Bu başarıların ardında, bilim insanlarımızın özverili çalışmaları, güçlü araştırma altyapımız ile araştırmayı, yeniliği ve üretkenliği teşvik eden vizyonumuz yatıyor.”

AD Scientific Index’in açıkladığı sıralamanın sonuçları ile ilgili değerlendirmede bulunan Yakın Doğu Oluşumu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, kısa süre önce Stanford Üniversitesi tarafından açıklanan dünyanın en etkili bilim insanları sıralamasında da Yakın Doğu Üniversitesi’nin 18 akademisyeninin dünya genelinde en seçkin yüzde 2 arasında yer aldığını hatırlattı. “Yakın Doğu Üniversitesi olarak bilim insanlarımızın başarılarıyla bir kez daha gururlandık. AD Scientific Index’te elde edilen bu sonuçlar, bilimsel üretkenliğimizi ve akademisyenlerimizin uluslararası etkisini açıkça ortaya koyuyor” ifadesini kullandı.

“Bu başarıların ardında, bilim insanlarımızın özverili çalışmaları, güçlü araştırma altyapımız ile araştırmayı, yeniliği ve üretkenliği teşvik eden vizyonumuz yatıyor” diyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Yakın Doğu Üniversitesi olarak, öğrencilerimizden akademisyenlerimize kadar herkesin uluslararası bilim dünyasında söz sahibi olabileceği bir ekosistem inşa ettik. Bundan sonra da bilimde öncü olma hedefimizi büyüterek sürdürecek, yalnızca Kuzey Kıbrıs’ın değil, tüm insanlığın geleceğine değer katmaya devam edeceğiz.”

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Akademisyenlerimizin uluslararası arenada elde ettiği bu başarı, genç araştırmacılarımıza da ilham kaynağı oluyor.”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise “Dünyanın en iyi bilim insanları sıralamasında elde ettiğimiz başarı, Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilimsel vizyonunun ve güçlü akademik kadrosunun en somut göstergesidir” dedi. Yakın Doğu Üniversitesi’nin sadece bir yükseköğretim kurumu değil, aynı zamanda bilginin üretildiği, paylaşıldığı ve dönüştürüldüğü bir merkez olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şanlıdağ, “Bu başarı, üniversitemizin araştırmaya verdiği önemin, uluslararası iş birliklerinin ve disiplinler arası çalışmaların bir sonucudur. Önümüzdeki süreçte, daha fazla yeniliğe imza atarak, gençlerimizin bilimsel üretim sürecine daha etkin katılımını sağlayacak ve üniversitemizi bilimsel başarıların merkezi haline getirmeye devam edeceğiz” dedi.

“Akademisyenlerimizin uluslararası arenada elde ettiği bu başarı, genç araştırmacılarımıza da ilham kaynağı oluyor” diyen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Hedefimiz, bilimsel üretimde sürdürülebilirliği sağlayarak dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yerimizi daha da güçlendirmektir” dedi.

Araştırma sonuçlarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

https://www.adscientificindex.com/university-ranking/?funding=All+Universities&country_code=trnc