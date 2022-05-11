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Zimbabve'de bu yıl 60 kişi fil saldırısında öldü

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Afrika ülkesi Zimbabve'de bu yılın başından itibaren 60 kişi fil saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

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Zimbabve'de bu yıl 60 kişi fil saldırısında öldü

 

Zimbabve Hükümet Sözcüsü Nick Mangwana, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bu yılın başından bu yana ülkede 60 kişinin filler tarafından öldürüldüğünü, 50 kişinin fil saldırısı sonucu yaralandığını belirtti.

Geçen yıl 72 kişinin fil saldırında hayatını kaybettiğini hatırlatan Mangwana, Zimbabve'de bu ay fil zirvesi düzenleyeceklerini aktardı.

Bölgedeki fillerin çok kalabalık sürüler halinde hareketle yerel halkın tarlalarını talan ettiğini vurgulayan Mangwana, bu durumun topluluk üyelerini fillerle mücadeleye zorladığını vurguladı.

Brroking Enstitüsü raporuna göre Zimbabve'de 2021 yılı itibarıyla yaklaşık 84 bin fil bulunuyor.

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