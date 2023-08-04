Yunanistan’dan yangın mağduru turistlere bedava tatil

Yunanistan, orman yangınları nedeniyle tatilini yarıda kesen herkese gelecek yıl ilk veya sonbaharda bir hafta ücretsiz tatil sunacak

Yunanistan Başbakanı Miçotakis Yunan hükümetinin orman yangınları nedeniyle tatilini yarıda kesen herkese gelecek yıl ilk veya sonbaharda bir hafta ücretsiz tatil sunacağını söyledi.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis Rodos'taki yangınlar nedeniyle adayı terketmek zorunda kalan turistlerin gelecek yıl bedava tatil yapabileceklerini kaydetti.

İngiliz ITV kanalına konuşan Miçotakis "Yunan hükümeti orman yangınları nedeniyle tatilini yarıda kesen herkese gelecek yıl ilk veya sonbaharda bir hafta ücretsiz tatil sunacak," ifadelerini kullandı.

Aşırı sıcakların, kuru hava koşulları ve güçlü rüzgarla birleşmesi sonucu çıkan yangınlar turizm sezonunun en yoğun aylarında kaosa neden oldu.

Rodos Adası'ndan on binlerce turist ve yerel halk tahliye edilirken Korfu Adası'nda da bu sayı yüzleri buldu.

Yunanistan'ın Rodos Adası'ndaki orman yangınları nedeniyle 19 bin kişi tahliye edildi

Atina Gözlemevi'ne göre yangınlarda 50 bin hektarlık alan küle dönerken en az 5 kişi alevler ve duman nedeniyle hayatını kaybetti.

Tatil devi TUI ve Jet2 havayolu şirketi Rodos'a yolcu gidişlerini iptal ederken adaya boş uçaklar göndererek turistleri tahliye etti.

Yangınların kontrol altına alınmasının ardından Yunan seyahat acentaları turistleri tekrar çekmek için "Rodos güvenli" kampanyası başlattı.

Başbakan da İngiliz televizyonunda adada hayatın normale döndüğünü ve ziyaretçilerine kucak açtığını vurguladı.

