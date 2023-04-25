Yunanistan’dan, 9 ülkeyle ortak tatbikat

Yunanistan, 9 ülkeyle ortak hava tatbikatı düzenliyor.
Yunanistan ile GKRY; ABD, Fransa, İtalya, İspanya, Slovenya, Suudi Arabistan, Ürdün ve Hindistan’ın katılımıyla Andravida Hava Üssü'nde "İNİOHOS 2023" adlı tatbikat başlattı.
GKRY'nin AW139 Helikopter ve İleri Hava Kontrolörü (JTAC), Fransa'nın RAFALE savaş uçağı, ABD'nin F-16, MQ-9 REAPER ve JTAC, Hindistan'ın SU-30 serisi savaş uçağı, Ürdün'ün F-16 savaş uçağı, İspanya'nın F-18 savaş uçağı, İtalya'nın TORNADO savaş uçağı, Suudi Arabistan'ın F-15 savaş uçağı ve Slovenya'nın PC-9Μ ve JTAC ile katıldığı kaydedilen açıklamada, "Tatbikat, Atina FIR Hattı'nın daha geniş bir alanında yapılacak. Katılımcı ülkelerin silahlı kuvvetleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır." denildi.
Hava tatbikatı, 4 Mayıs Cuma günü sona erecek.
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