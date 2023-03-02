Yunanistan'da tren faciası: 36 ölü, 66 yaralı

Yunanistan'da tren faciası yaşandı. Yolcu treni ile yük treni çarpıştı, ön vagonların yandığı kazada 36 kişi öldü, 66 kişi yaralandı. Kazanın ardından Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa etti

Yunanistan’ın Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde önceki gece yolcu treni ile yük treni çarpıştı. Yolcu treninin bazı vagonlarının raydan çıktığı ve ön vagonların yandığı kazada 36 kişi öldü, 66 kişi yaralandı.

Yaklaşık 350 kişi taşıyan yolcu treni Atina'dan Selanik'e, yük treni de Selanik'ten Larisa'ya gidiyordu. Trenlerin neden çarpıştığı henüz bilinmiyor.

Kazanın ardından trendeki yolcular otobüslerle Selanik, Larisa ve Katerini’ye götürüldü. Kazayla ilgili nöbetçi istasyon şefi gözaltına alındı, demir yolu işletmecisi Hellenic Train şirketinin temsilcileri de ifade verdi.

Tessali Bölge Valisi Konstantinos Agorastos, "Çarpışma çok şiddetliydi. Yolcu treninin ilk dört vagonu raydan çıktı. Vagonlardan ikisi yangın nedeniyle tanınamayacak hale geldi" dedi. Agorastos, çarpışma öncesinde iki trenin de yüksek hızda seyrettiğini, makinistlerin birbirlerinden haberi olmadığını söyledi.

Tembi Belediye Başkanı Yorgos Manolis de yolcu trenindeki ilk üç vagonda sıcaklığın 1500 santigrat dereceye kadar yükseldiğini belirtti.

ULAŞTIRMA BAKANI KARAMANLİS İSTİFA ETTİ

Yunanistan’da 36 kişinin yaşamını yitirdiği, 66 kişinin yaralandığı tren kazasının ardından Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa etti.

Karamanlis, haksız yere ölen insanların anısına istifasının bir “görev” olduğunu söyledi.

Karamanlis, “Ne yazık ki (yenileme) çabalarımız böyle bir kazayı engellemeye yetmedi. Böyle trajik bir şey yaşandığında hiçbir şey olmamış gibi devam edemeyiz” dedi.

“DEMİRYOLU HATTINDA CİDDİ SORUNLAR VAR”

Yunanistan Devlet Demiryolları Makinistleri Başkanı Kostas Yenidunyas, 36 kişinin yaşamını yitirdiği ve 66 kişinin yaralandığı tren kazasının meydana geldiği Atina-Selanik demiryolu hattında “ciddi sorunlar” olduğunu söyledi.

Yenidunyas, Atina-Selanik güzergahında güvenlik sistemlerinin doğru çalışmadığını, trafik kontrollerinin de elle yapıldığını belirtti. Yenidunyas, demiryolu çalışanlarının teknik sorunları birçok kez dile getirdiklerini anlattı.

Olay yerine giden Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bundan sonra tek bir şeyin garantisini verebilirim. Bu trajedinin nedenlerini bulacağız ve böyle bir şeyin bir daha yaşanmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız.” dedi.

3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Yunanistan hükümeti ülke tarihindeki en ölümcül tren kazasının ardından 3 günlük ulusal yas ilan etti. Ülkede ilan edilen yas süresince tüm kamu kurumlarındaki bayraklar yarıya indirilecek ve bütün kutlama programları iptal edilecek.

Yunanistan’daki tren kazasında kurtarılan ve Reuters’a konuşan bir kişi, “Büyük panik yaşadık, vagonda herkes çığlık çığlığaydı. 10-15 saniye boyunca sarsıldık, camlar kırıldı, yana yattık, kablolar sarktı ve yangın çıktı” dedi.

Bir diğer yolcu ise "Deprem gibiydi" ifadelerini kullandı.

Sağ kurtulan yolcular, vagonlar yoldan çıkıp, alevler içinde kalırken "kâbus gibi bir 10 saniyeden" bahsetti.

28 yaşındaki yolcu Stergios Minenis "Büyük bir patlama sesi duyduk. Vagon takla atıp, yana yattı. Panik oldu. Kablolar, alevler. Hemen yangın çıktı. Takla atıyorken, yanıyorduk. Sağımızda, solumuzda ateş vardı. 10 -15 saniye kaos oldu. İnsanlar çığlıklar atıyordu" dedi.

Yunan devlet televizyonuna konuşan bir kurtarma görevlisi, ekiplerin gece boyunca çalıştığını belirterek "Enkazdan insanları çıkarıyoruz. Yaralılar ve ölüler de var. Bir trajedi yaşıyoruz" dedi.

Bir gönüllü de AFP ajansına "Hayatımda hiç böyle bir şey görmedim. Çok trajik. Çarpışmanın üzerinden beş saat geçti hala insanların cansız bedenlerini buluyoruz" diye konuştu.

