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Yunanistan'da muhalefete göre demir yollarındaki aksaklıklar yetkililere bildirilmişti

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Yunanistan'da dün 42 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren kazasının ardından enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken Yunanistan Komünist Partisi Lideri Kuçumbas yetkililerin sistemdeki aksaklıklar hakkında önceden bilgilendirildiğini savundu.

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Yunanistan'da muhalefete göre demir yollarındaki aksaklıklar yetkililere bildirilmişti

Yunanistan'ın Larisa kentine 26 kilometre uzaklıktaki Tempi bölgesindeki kaza alanına gelen Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Lideri Dimitris Kuçumbas, enkaz kaldırma çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Kuçumbas, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın kelimelerle ifade edilemeyecek kadar büyük bir trajedi olduğunu belirtti.

Kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Kuçumbas, "Bu bir kaza olamaz, önceden uyarısı yapılmasına rağmen işlenmiş bir cürümdür. İşçiler daha önce de Yunanistan Demir Yolları Örgütüne (OSE), demir yolları işletmelerine uyarıda bulunmuştu. KKE bu konuyu meclis kürsüsüne taşımıştı. Sendikacılar aylar önce şikayette bulunmuştu." diye konuştu.

Kuçumbas, sorumluların bulunmasını isteyerek "21. yüzyılda teknoloji ve bilim imkan vermesine rağmen güvenlik sistemleri çalışmıyor, yeterli sayıda eğitimli, uzman personel yok." dedi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, demir yollarındaki uyarı sistemleri arıza nedeniyle aylardır çalışmıyordu.

Demir yolları çalışanlarından grev

Panhelenik Demir Yolları Çalışanları Fedeasyonu (POS) 2 Mart için 24 saatlik grev ilan etti.

POS'tan yapılan açıklamada "Hükümetlerin yıllardır Yunan demir yollarının değerini düşük tutması Tempi'deki trajediye neden oldu. Maalesef kadrolu personel istihdam edilmesi, uygun eğitim ve en önemlisi de modern güvenlik teknolojilerinin uygulanması gibi taleplerimiz sürekli gereksizler sepetine atılıyor." ifadeleri kullanıldı.

DNA tespitine yönelik çalışmalar sürüyor

Arama kurtarma ekiplerinin açıklamalarına göre, enkaz üzerinde yürütülen çalışmalarda canlı bulunma ümidi artık bulunmuyor.

Kaza sırasında çıkan yangında demirleri eriyen vagonlar, vinç yardımıyla kaldırılıyor. Enkaz alanında bulunan uzuvlar toplanarak DNA testi yapılmak üzere ambulansla adli tip kurumlarına götürülüyor.

Enkazdaki metallerde DNA tespitine yönelik çalışmalar da devam ediyor. Kazadan sağ çıkan, 6'sı ağır yaralı 57 kişinin tedavisi de sürüyor.

Kazanın hemen ardından gözaltına alınan istasyon şefi sorumluluğunu kabul etmiş, Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis de görevinden istifa etmişti.

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