banner913
banner932
Benzinin fiyatı 30 TL’yi aştı
Benzinin fiyatı 30 TL’yi aştı
12 0
Takımlar hazırlık maçlarına hız verdi
Takımlar hazırlık maçlarına hız verdi
63 0
 
Geçitkale Polis Karakolu'nun telefon hattı arızalı...
Geçitkale Polis Karakolu'nun telefon hattı arızalı...
15 0
YDÜ’den yapay zekada dev adım
YDÜ’den yapay zekada dev adım
24 0
“Artık yeter demeliyiz”
“Artık yeter demeliyiz”
14 0
YDÜ, “Profesör Dux” isimli yapay zeka eğitmeni tanıttı
YDÜ, “Profesör Dux” isimli yapay zeka eğitmeni tanıttı
70 0
Kıb-Tek Müdürü Aydın: “Bugün planlı bir kesinti öngörmüyoruz”
Kıb-Tek Müdürü Aydın: “Bugün planlı bir kesinti öngörmüyoruz”
21 0
banner964

Yolcu uçağı yolun ortasına çakıldı

banner476

Malezya'da özel yolcu uçağının düşmesi sonucu 10 kişi öldü

banner825
Yolcu uçağı yolun ortasına çakıldı
banner971
Malezya’nın Şah Alam kentinde özel yolcu uçağının düştüğü ve kaza mahallindekilerle toplam 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Malay Mail gazetesinin haberine göre, polis, 6 yolcu ve 2 kişilik mürettebatla Langkawi Uluslararası Havalimanı’ndan kalkan özel yolcu uçağının, Şah Alam kentinde bir yerleşim bölgesine düştüğünü bildirdi.
Polis kaza sonucu uçağın düştüğü yerde bulunan 2 kişinin de aralarında bulunduğu, toplam 10 kişinin öldüğünü duyurdu.
Malezya Sivil Havacılık Kurumu (CAAM), yaptığı yazılı açıklamayla düşen Beechcraft Model 390 türü hafif uçakta 8 kişinin bulunduğunu doğruladı. Açıklamada, yerel saatle 14.08’de Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’daki Sultan Abdülaziz Şah Havalimanı’na doğru yola çıkan uçaktaki 8 kişiden 6’sının yolcu, 2’sinin mürettebat olduğu da teyit edildi.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.