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Yeni Zelanda'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Yeni Zelanda'nın güneybatısındaki Kuzey Adası'nda 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Yeni Zelanda'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Yeni Zelanda'nın güneybatısındaki Kuzey Adası'nda 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerel basındaki haberlere göre, merkez üssü Kuzey Adası’ndaki Paraparaumu şehrinin yaklaşık 50 kilometre kuzeybatısı olan deprem, yerin 57 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Yerel saatle 19.38'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından hasar bildirilmedi.
 
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