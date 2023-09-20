Yeni savaş endişesi

Azerbaycan, Karabağ’da operasyon başlattı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla bölgede antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, operasyon kapsamında Ermenistan ordusuna ait sığınak, ekipman ve radyo-teknik santrali vurdu

Azerbaycan ve Ermenistan arasında 2020’de patlak veren Karabağ Savaşı sonrası gerilimin giderek yükselmesi “yeni savaş” endişelerine yol açarken dün tansiyon bir anda fırladı.Azerbaycan ordusu, hava savunma sistemleri ve radarların da yer aldığı çok sayıda askeri hedefi vurdu.Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ’da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla bölgede antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, “Siviller ve altyapı tesisleri hedef alınmıyor, yalnızca meşru askeri hedefler yok ediliyor. Uygulanan tedbirler hakkında Rus Barış Gücü Komutanlığına ve Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi Yönetimine bilgi verildi” denildi.Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Karabağ bölgesindeki Ermeni silahlı güçlerin bir dizi geniş çaplı askeri provokasyona ve terör saldırısına başvurduğu hatırlatıldı.Ermeni istihbarat ve sabotaj grupları tarafından Ahmedbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yoluna önceden terör amaçlı döşenen mayınların patlaması sonucu sivil ve askeri personelin hayatını kaybettiği ve yaralandığına dikkati çekilen açıklamada, Azerbaycan ordusu birliklerine havan topu ve hafif silahlardan ateş açıldığı, iki askerin yaralandığı belirtildi.Açıklamada, bu tür provokasyonların devam etmesi için Ermeni silahlı güçlerin muharebe mevzilerini güçlendirdiği ve birliklerini yüksek düzeyde savaşa hazır hale getirdiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:“Ermenistan silahlı güçlerin Karabağ bölgesinde beklediği büyük çaplı provokasyonların önlenmesi, ayrıca üçlü deklarasyon hükümlerinin uygulanmasının sağlanması, Ermeni silahlı güçlerin birimlerinin silahsızlandırılması ve topraklarımızdan çekilmesi, askeri altyapılarının etkisiz hale getirilmesi, bölgedeki imar çalışmalarında görev alan sivil işçiler de dahil olmak üzere sivillerin, askeri personelimizin güvenliğinin sağlanması ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin anayasal yapısının yeniden tesis edilmesi amacıyla bölgede yerel terörle mücadele tedbirleri başlatılmıştır.”“ERMENİ HALKI, ASKERİ HEDEFLERDEN UZAK DURMALI”Operasyon ile Ermeni silahlı güçlerinin ön cephe ve derin mevzileri ile uzun süreli ateş noktaları, savaş araçları ve askeri objelerinin yüksek hassasiyetli silahlarla imha edildiği aktarılan açıklamada, “Alınan tedbirlerin hedefi tamamen yasa dışı askeri oluşumlar ve askeri altyapıdır. Azerbaycan tarafı hiçbir durumda sivil halkı hedef almıyor. Bu bakımdan Ermeni sivil halkının askeri hedeflerden uzak durması gerekmektedir.” ifadeleri kullanıldı.Azerbaycan tarafının, 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildiri hükümlerine aykırı olarak, Ermenistan silahlı güçlerinin Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde varlığını sürdürmesinin bölgesel barış ve istikrara ciddi bir tehdit oluşturduğunu defalarca dile getirdiği hatırlatılan açıklamada, “Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasının tek yolu, Ermeni silahlı güçlerinin Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinden kayıtsız şartsız ve tamamen çekilmesi ve sözde rejimin serbest bırakılmasıdır.” ifadelerine yer verildi.​​​​​​​ERMENİSTAN ORDUSUNA AİT SIĞINAKLAR VE SANTRAL VURULDUAzerbaycan Silahlı Kuvvetleri, başlatılan operasyon kapsamında Ermenistan ordusuna ait sığınak, ekipman ve radyo-teknik santrali vurdu.Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan silahlı kuvvetleri birimlerine ait sığınak ve askeri teçhizatlar, askeri radyo-teknik santral etkisiz hale getirildi denildi.“DAĞLIK KARABAĞ’DA ERMENİSTAN ORDUSU BULUNMUYOR”Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Karabağ bölgesinde Azerbaycan’ın başlattığı antiterör harekatı sonrasında sosyal medyadaki hesabından açıklamalarda bulundu.Halihazırda Ermenistan-Azerbaycan şartlı sınır hattında durumun sakin olduğunu belirten Paşinyan, Azerbaycan’ın başlattığı antiterör harekatıyla Ermenistan’ı savaşa çekmek amacında olduğunu iddia etti.Paşinyan, “Önceden söylediğim ve şimdi de söyleyeceğim üzere bu operasyonun asıl ve temel hedefi ile amacı Ermenistan Cumhuriyeti’ni askeri operasyonlara dahil etmektir. Ermenistan Cumhuriyeti’nin askeri operasyonlara karışmadığını ve Dağlık Karabağ’da Ermenistan Cumhuriyeti’nin ordusunun bulunmadığını bir kez daha kaydetmek istiyorum.” iddiasında bulundu.Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ise, bölgede barışın tek yolunun Ermenistan’ın silahlı kuvvetlerini Karabağ’dan derhal çıkarması olduğunu vurguladı.Ateşkeste arabulucu rolü üstlenen Rusya ise, son gerilimle ilgili taraflarla temas halinde olduğunu duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, durumun endişe verici olduğunu ve Rus barış gücünün Karabağ’daki misyonunu sürdüreceğini ifade etti. Zaharova, “Rus tarafı, ısrarla çatışmanın taraflarını kan dökülmesini durdurmaya, hızla askeri eylemleri sona erdirmeye, siyasi ve diplomatik çözüm yoluna dönmeye çağırıyor” dedi.Karabağ’da 2020’de 1,5 ay süren savaş, Rusya’nın arabuluculuğunda kırılgan bir ateşkes anlaşmasıyla sona ermişti ve son dönemdeki barış görüşmelerinde de ilerleme sağlanamıyor.