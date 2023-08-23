Yeni kriz kapıda

Yüzlerce gemi Panama Kanalı'nda mahsur kaldı

Panama Kanalı Yöneticisi Ricaurte Vasquez yaptığı açıklamada, sorunun kurak mevsimin normalden uzun sürmesi sebebiyle yaşandığını ifade ederek, “Panama Kanalı’nın bir deniz yolu olarak en büyük dezavantajı, diğer kanallar deniz suyu kullanırken bizim tatlı su ile çalışmamızdır” dedi.

Tüketici fiyatlarında artış bekleniyor

Kuraklığın Panama Kanalı’nın gelirlerinde 200 milyon dolarlık kayba yol açması ve başta ABD olmak üzere çevre ülkelerdeki tüketici fiyatlarında ani artışlara neden olmasının beklendiği ifade edildi.

Orta Amerika ülkesi Panama topraklarında yer alan ve Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanus'u birleştiren Panama Kanalı, deniz seviyesinden 28 metre yükseklikte bulunuyor.

Kanala gelen gemiler, sıvıların dengesi kanunundan yararlanan bir sistemle kademeli olarak yükseltilerek kanaldan geçişleri sağlanıyor ve aynı yöntemle indirilerek kanalın diğer tarafına aktarılıyor.