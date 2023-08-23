banner913
banner932
Chandrayaan-3 tarih yazmaya hazırlanıyor.
Chandrayaan-3 tarih yazmaya hazırlanıyor.
12 0
Çanakkale'deki orman yangınında 1251 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi
Çanakkale'deki orman yangınında 1251 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi
12 0
 
CTP heyeti, Merkezi Cezaevi’ni ziyaret etti
CTP heyeti, Merkezi Cezaevi’ni ziyaret etti
13 0
Türk Kızılay’dan KKTC’ye mobil ikram aracı desteği
Türk Kızılay’dan KKTC’ye mobil ikram aracı desteği
11 0
“Rumların gayesi, Pile'nin tamamen bir Rum köyü olması”
“Rumların gayesi, Pile'nin tamamen bir Rum köyü olması”
39 0
Yılmazköy’de “10. Halk Dansları ve Barış Festivali” düzenlendi
Yılmazköy’de “10. Halk Dansları ve Barış Festivali” düzenlendi
17 0
“Büyük projeler küçümsenmemeli”
“Büyük projeler küçümsenmemeli”
22 0
banner964

Yeni kriz kapıda

banner476

Yüzlerce gemi Panama Kanalı'nda mahsur kaldı

banner825
Yeni kriz kapıda
banner971
Yeni kriz kapıda! Yüzlerce gemi Panama Kanalı'nda mahsur kaldı
Panama Kanalı Yöneticisi Ricaurte Vasquez yaptığı açıklamada, sorunun kurak mevsimin normalden uzun sürmesi sebebiyle yaşandığını ifade ederek, “Panama Kanalı’nın bir deniz yolu olarak en büyük dezavantajı, diğer kanallar deniz suyu kullanırken bizim tatlı su ile çalışmamızdır” dedi.
Tüketici fiyatlarında artış bekleniyor
Yeni kriz kapıda! Yüzlerce gemi Panama Kanalı'nda mahsur kaldı
Kuraklığın Panama Kanalı’nın gelirlerinde 200 milyon dolarlık kayba yol açması ve başta ABD olmak üzere çevre ülkelerdeki tüketici fiyatlarında ani artışlara neden olmasının beklendiği ifade edildi.
Yeni kriz kapıda! Yüzlerce gemi Panama Kanalı'nda mahsur kaldı
Orta Amerika ülkesi Panama topraklarında yer alan ve Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanus'u birleştiren Panama Kanalı, deniz seviyesinden 28 metre yükseklikte bulunuyor.
Yeni kriz kapıda! Yüzlerce gemi Panama Kanalı'nda mahsur kaldı
Kanala gelen gemiler, sıvıların dengesi kanunundan yararlanan bir sistemle kademeli olarak yükseltilerek kanaldan geçişleri sağlanıyor ve aynı yöntemle indirilerek kanalın diğer tarafına aktarılıyor.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.