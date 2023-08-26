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Yatağının bir tarafını kiraya veriyor

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Yatağının bir tarafını kiraya veriyor
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Monique Jeremiah isimli sosyal medya kullanıcısı ilginç ticari girişimini anlatarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Uzun yıllardır bekar olduğunu belirten Jeremiah çift kişilik yatağının boş kısmını kiralamaya başladı. Tamamen ticari bir girişim olduğunu belirttiği uygulamada Monique Jeremiah kiracıyla hiçbir zaman duygusal bir ilişki yaşamadığını söyledi
 
 
Monique Jeremiah isimli sosyal medya kullanıcısı ilginç ticari girişimini anlatarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Uzun yıllardır bekar olduğunu belirten Jeremiah çift kişilik yatağının boş kısmını kiralamaya başladı. Tamamen ticari bir girişim olduğunu belirttiği uygulamada Monique Jeremiah kiracıyla hiçbir zaman duygusal bir ilişki yaşamadığını söyledi.
Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ilginç kazanç kaynağından söz eden Monique Jeremiah bir anda dikkatleri üzerine çekti. Çift kişilik yatağının boş kısmını ve yastığını kiralayarak ayda 4500 euro (yaklaşık 132 bin 978 TL) kazandığını dile getiren Jeremiah, kiracılarıyla katı bir sözleşme imzaladığını ve herhangi bir dokunsal durumun olmadığını belirtti.
“KALIPLARIN DIŞINDA DÜŞÜNMEYE ALIŞKINIM”
Kiralık yatak fikrinin pandemi sırasında ortaya çıktığını ifade eden Jeremiah Monique 7 Life’a yaptığı açıklamasında, “Ben bir girişimciyim. Kalıpların dışında düşünmeye alışkınım. Kiracılarımı büyük bir özenle seçiyorum. Şu ana kadar herhangi bir sorun yaşamadım” dedi.
 
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