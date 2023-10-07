Yaşlı çift el ele tutuşarak bir kaç saat arayla öldü

64 yıllık evli çift, son anlarını hasta yatağında el ele geçirerek birkaç saat arayla öldü

Dolores Winstead, 83, ve eşi Trent Winstead, 88, 64. evlilik yıldönümlerinden sadece beş hafta kala, iki hafta önce Nashville’ın Saint Thomas West Hastanesi’nde vefat etti.

Dolores hastaneye alındığında böbrek yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alınan eşinin yatağının başında durarak elini tutuyordu.

Ancak 7 Aralık gecesi Dolores baş ağrısı ve kusma şikayetiyle rahatsızlandı. 83 yaşındaki kadın, eşinin yanında dururken ciddi bir beyin anevrizması geçirdi. Durumu kötüleştikçe bir solunum cihazına bağlandı. Hastane personeli, çifti son anlarını birlikte geçirebilmeleri için aynı odaya aldı.

Dolores, 9 Aralık’ta saat 21.10’da hayatını kaybetti. Çiftin oğlu Eddie, annesine babasının öldüğünü söyledi. Bunun üzerine Trent’e eşine bir öpücük kondurup yanına uzandığı eşine bir öpücük kondurdu. Bir kaç saat sonra eşinin yanında hayatını kaybetti. Çiftin çocukları, anne ve babalarının aynı alma ölmesi ikisi için de iyi olduğunu birinin diğerinin acısına kesinlikle katlanmayacağını söyledi.

