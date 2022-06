Yaşayan tarih Kraliçe II. Elizabeth

25 yaşından beri tahtta olan 96 yaşındaki Kraliçe II. Elizabeth hakkında bilinmeyenler merak konusu oldu. İşte Kraliçe II. Elizabeth hakkında az bilinen bilgiler...



GELİR VERGİSİ YOK

Kraliçe Elizabeth, İngiltere'de gelir vergisi veya belediye vergisi ödemekle yükümlü değil. Ancak Elizabeth, 1993'ten beri kişisel geliri üzerinden vergi ödemeye kararı aldı. The Sunday Times'a göre, kişisel servetinin 2021'de 438 milyon euro olduğu tahmin ediliyor.

EHLİYET YOK

70 yıldır İngiltere’de Kraliçe tahtında oturan Elizabeth, araç kullanmak için ehliyet almak zorunda değil.

PASAPORT YOK

Kraliçe II. Elizabeth’in pasaporta ihtiyacı yoktur. İngiltere kraliçesi pasaport göstermek zorunda kalmadan tüm dünyayı dolaşabiliyor. Her ne kadar kraliçe pasaport kullanmak zorunda olmasa da kraliyet ailesinin diğer üyelerinin pasaportu olmak zorunda.

DOĞUM GÜNÜNÜ İKİ KEZ KUTLUYOR

Kraliçe II. Elizabeth, her yıl iki kez doğum günü kutluyor. Kraliçenin ilk doğum günü ve resmi doğum günü 21 Nisan’da kutlanıyor. Kraliçe II. Elizabeth’in ikinci doğum günü ise 2 Haziran’da kutlanıyor.

2 Haziran da kraliçenin doğum günü kutlamasının nedeni ise 2 Haziran 1952’te tahta gelmesidir.

KENDİ ATM'Sİ VAR

Kraliçenin için en yakın bankayı aramak için sokağa çıkmasına gerek yok. Elizabeth’in Buckingham Sarayı'nda kendisine ait bir ATM’si de bulunuyor.

THAMES KUĞULARININ SAHİBİ

Londra bulunan Thames nehrinin tüm kuğuları, atalardan kalma bir kurala göre kraliçeye aittir.

Thames kuğuları, kraliyet ailesi için her yıl törenler ile sayılmaktadır. Ayrıca, Birleşik Krallık'taki tüm yunuslar, balinalar ve balıklar da 'kral balığı' muamelesi gördükleri için İngiltere'ye aittir.

KİŞİSEL BİR ŞAİRİ VAR

Kraliçenin kendine ait bir şairi de bulunmaktadır. Bu resmi pozisyon 1668'den beri devam etmektedir. Bu pozisyon şu anda Oxford'da profesör olan Simon Armitage aittir. Elizabeth’in hiç okula gitmediği de edinilen bilgileri arasında.

70 YILDA 21 BİN NİKAH KIYDI

Kraliçe II. Elizabeth tahta kaldığı süre boyunca 21 binden fazla nikah kıydı. Kraliçe aynı zamanda 300 bin kişinin doğum gününe katıldı.

II. DÜNYA SAVAŞINDA KAMYON ŞOFÖRLÜĞÜ YAPTI

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth henüz prensesken II. Dünya Savaşı'nda orduya destek vermek için kamyon şoförü olarak hizmet vermişti. Kraliçenin babası kral VI. George başlarda Elizabeth'in bu tarz yardımlara girmesini istemese de zamanla alışmak zorunda kalmıştı.

14 BAŞBAKAN GÖRDÜ

70 yıllık saltanatı boyunca Kraliçe II. Elizabeth'e 14 başbakan hizmet etti. Winston Churchill'den "Demir Leydi" Margaret Thatcher'a kadar pek çok ilişki kuruldu. Siyasi ve kişisel konuşmalarının çoğu kesinlikle gizli tutulurken, anıları ve tarihi etkileşimleri ilişkilerine dair bir fikir veriyor. Kraliçe II. Elizabeth toplamda 15 ülkenin 170 başbakanını gördü.