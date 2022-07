Yamyam seri katil dehşeti!

Meksika'da yakalanan ve kurbanlarını yediğini hatta komşularına da yedirdiğini itiraf eden 73 yaşındaki seri katilin evinden çıkanlar tüyleri diken diken ediyor

Her şey Meksika'nın Atizapan şehrinde yaşayan bir polis memurunun eşinin ortadan kaybolmasıyla gün yüzüne çıktı. 34 yaşındaki kadın kocasına ailecek görüştükleri Andres Filomeno Mendoza Celis ile şehir merkezine gideceklerini söyledi ve o günden sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Bunun üzerine polis memuru, karısının cep telefonu sinyallerini takip etmeye başladı.Bir yandan da güvenlik kameralarını izleyip bir kanıt bulmaya çalışan koca, karısına ait son izlere Celis'in evinin yakınında rastladı. Komşusuyla yüzleşmeye karar veren polis memuru, adamın direnişlerine rağmen eve girdiğinde gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Eşini parçalanmış bir halde bulan polis, bodrum katına indiğinde ise pek çok kurbana ait kemikler, kafatasları ve kadın kıyafetleri ile karşılaştı.Geçen yılın mayıs ayında yakalanan ve çoğunlukla kadınları hedef alan 73 yaşındaki 'Atizapan Yamyamı' lakaplı seri katil Andres Filomeno Mendoza Celis’in evinde yapılan incelemede, son 4 ayda bulunan 300 kemikle birlikte 4 bin 600 adet insan kemiği ele geçirildi. Kemiklerin 17 kadın, 1 yetişkin erkek ve 1 çocuğa ait olduğu tespit edilirken, yetkililer katilin 40 yılı aşkın süredir en az 30 kadını öldürdüğünden şüpheleniyor. Uzmanlar kemikleri tek tek analiz edebilmek ve kimlikleri belirleyebilmek için oldukça titiz bir çalışma yürütüyor.Dehşet evinde katilin 1990 yılından bu yana tuttuğu defterinde 30'dan fazla kadını ne şekilde öldürdüğünü anlattığı notlar da bulundu. Öyle ki mesleği kasaplık olan katil, parçaladığı kurbanlarına ait her bölümün ağırlıklarını da deftere not düşüyordu. Öldürdüğü kişilerle gece kulüplerinde tanışan Celis, önce onları göğsünden bıçaklıyor, daha sonra parçalara ayırıp evinin bodrumuna taşıyordu.Celis'in kurbanlarını öldürdüğü, işkence yaptığı ve katlettiği bodrum katında kanıt toplayan itfaiye şefi Jonathan J. González, katilin kasaplık tecrübesinden dolayı kurbanlarını 'ustalıkla' parçaladığını aktardı. Ayrıca bodrumda mutfak aletleri, insan anatomisiyle ilgili kitaplar, kanlı bıçaklar, deri parçaları ve içinde bir parça insan eti ve ekmek bulunan bir tabak da buldu."Doğrudan gözlerinizin içine bakan ve sizde hiçbir korku yaratmayan bir adam. Bu gerçek bir psikopat" diyen psikolog Feggy Ostrosky ise, "Andrés Mendoza'nın davası şüphesiz belgelenmiş en gaddar vakalardan biri. Kadınların onun gözünde kurbanlık bir hayvandan farkı yok" açıklamasında bulundu.Geçtiğimiz günlerde seri katilin hikayesinin anlatılacağı bir dizi belgeselin yayınlanacağı da duyuruldu. Meksika Ulusal Adalet Yüksek Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, "Canibal, Indignacion Total adlı diziyle ülkedeki toplumsal cinsiyete bağlı şiddet ve kadın cinayetleri hakkındaki farkındalığın artırılması hedefleniyor" denildi.