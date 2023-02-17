banner913
banner885
Kahramanmaraş'ta depremin 248'inci saatinde bir genç kız enkazdan çıkarıldı
Kahramanmaraş'ta depremin 248'inci saatinde bir genç kız enkazdan çıkarıldı
20 0
"Belki o sabah 3 deprem oldu"
10 0
 
Enkazdan kurtulanların gerçeği!
Enkazdan kurtulanların gerçeği!
17 0
Kırmızı grubun ilk 3 dışındakileri diken üstünde
Kırmızı grubun ilk 3 dışındakileri diken üstünde
77 0
ABD'nin Michigan eyaletindeki üniversite kampüsünde yaşanan silahlı saldırıda 3 kişi öldü
ABD'nin Michigan eyaletindeki üniversite kampüsünde yaşanan silahlı saldırıda 3 kişi öldü
11 0
İngiltere’de Arsenal, Fransa’da PSG kayıplarda
İngiltere’de Arsenal, Fransa’da PSG kayıplarda
32 0
Deprem sigortası (DASK) bilinmesi gerekenler.
Deprem sigortası (DASK) bilinmesi gerekenler.
25 0
banner915

Wall Street Journal, Melekler Takımını ilk sayfasına taşıdı

banner476

WSJ, ilk sayfasına İsias Otel’in enkazında hayatını kaybeden KKTC’li öğrencileri taşıdı

banner825
Wall Street Journal, Melekler Takımını ilk sayfasına taşıdı
Amerika Birleşik Devletleri merkezli uluslararası yayınlanan günlük finans ve haber gazetesi Wall Street Journal, Adıyaman’daki İsias Oteli’nin enkazı altında kalan Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nden KKTC’li öğretmen, veli ve öğrencileri ilk sayfasına taşıdı. Depremde okulun hem kız ve hem de erkek voleybol takımlarını oluşturan 25 öğrencinin tamamı enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.