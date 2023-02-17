Wall Street Journal, Melekler Takımını ilk sayfasına taşıdı

Amerika Birleşik Devletleri merkezli uluslararası yayınlanan günlük finans ve haber gazetesi Wall Street Journal, Adıyaman’daki İsias Oteli’nin enkazı altında kalan Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nden KKTC’li öğretmen, veli ve öğrencileri ilk sayfasına taşıdı. Depremde okulun hem kız ve hem de erkek voleybol takımlarını oluşturan 25 öğrencinin tamamı enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.
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