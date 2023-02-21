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Visa ve Mastercard’a, İngiltere’de rekor tazminat davası

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Visa ve Mastercard’a, İngiltere’de rekor tazminat davası

Visa ve Mastercard, 7,5 milyar sterlin değerinde dava ile karşı karşıya kalacak. ,Ticaret hukuku şirketi Harcus Parker tarafından açılacağı belirtilen mahkemede istenen tazminat, İngiltere tarihinde bir rekora karşılık geliyor.

Londra merkezli ticaret hukuku şirketi Harcus Parker’ın, işletmelerin kredi kartı veya banka kartı ile ödeme kabulü için bankalara ödedikleri ücretler nedeniyle Mastercard ve Visa’ya karşı dava açmaya hazırlanıyor.

Sky News’te yer alan habere göre İngiltere tarihinin en büyük tazminat davalarından biri olması beklenen bu davanın dilekçesi Rekabet Temyiz Mahkemesi’ne (CAT) sunulacak.

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Etiketler; #Visa #Mastercard #Harcus Parker
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