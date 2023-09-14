Vietnam'da yangın felaketi

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de 150 kişinin yaşadığı apartmanın alev alev yanması sonucu 56 kişi öldü, 37 kişi yaralandı

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir apartmanda çıkan yangın felakete yol açtı.

150 kişinin yaşadığı 9 katlı apartmanda çıkan yangında alevler hızla apartmanı kuşattı, kaçmaya fırsat bulamayan onlarca 56 kişi can verdi.

37 kişinin yaralandığını yangında itfaiye ekipleri binadan 70 kişiyi sağ kurtardı.

Vietnam basını, gece saatlerinde çıkan yangının birkaç saat içinde söndürüldüğünü apartmanda tek bir çıkış olduğunu ve yangın merdiveni de bulunmadığını bildirdi.

Ölenler arasında çok sayıda çocuk olduğu da belirtiliyor.

Vietnam son dönemde çok sayıda kişinin öldüğü yangın felaketleri yaşadı. Geçen sene Ho Chi Minh kentinde bir barda çıkan yangında 32 kişi hayatını kaybetmişti.

