Venedik’in kanalları kurumaya başladı

İtalya’da geçen yaz yaşanan tarihi kuraklığın ardından Venedik’in ünlü kanalları kurumaya başladı. Bilim insanlarına göre, haftalarca süren kuru kış havası, Alpler’in normal kar yağışının yarısından daha azının yağması ve geçen yılki kuraklık bu duruma neden lan en büyük faktörler arasında yer alıyor.

Normalde sel baskınlarının ana endişe kaynağı olduğu Venedik’te, gondolların, deniz taksilerinin ve ambulansların kentin ünlü kanallarından bazılarında gezinmesini imkansız hale getiren alışılmadık derecede düşük gelgitler yaşanmaya başladı.

Araştırmacılar, Venedik kanallarındaki soruna yağış olmaması, dolunay ve deniz akıntıları gibi çeşitli faktörlerin bir araya gelmesinin de etkili olduğu belirtildi.



CİDDİ BİR KURAKLIK YAŞANIYOR

Legambiente adlı çevre grubu, özellikle ülkenin kuzeyine dikkat çekerek İtalyan nehirleri ve göllerinin ciddi bir kuraklıktan etkilendiğini açıkladı. Bununla birlikte, kuzeybatıdaki Alpler’den Adriyatik’e uzanan İtalya’nın en uzun nehri olan Po, yılın bu zamanında normalden yüzde 61 daha az suya sahip.

Geçen yıl Temmuz ayında, İtalya son 70 yılın en kötü kuraklığını yaşadı ve ülkenin tarımsal üretiminin kabaca üçte birini oluşturan Po’yu çevreleyen bölgelerde olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

50 GÜN BOYUNCA SÜREKLİ YAĞMURA İHTİYACIMIZ VAR

İtalyan bilimsel araştırma enstitüsü CNR’den iklim uzmanı Massimiliano Pasqui, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “2020-2021 kışından beri artan bir su açığı durumundayız. 50 gün boyunca sürekli yağmura ihtiyacımız var.” dedi.

Diğer taraftan, Kuzey İtalya’daki Garda Gölü’ndeki su seviyeleri rekor biçimde geriledi ve göl üzerindeki küçük San Biagio adasına artık insanlar botlara binmek yerine yürüyerek ulaşıyor.