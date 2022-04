Venedik’e giriş Haziran’dan itibaren paralı oluyor

Dünyanın en çok ziyaret edilen turistik kentlerden biri olan, gondollarıyla ünlü İtalya'nın Venedik kentine girişler artık paralı oluyor. Belediye Başkanı tarafından açıklanan sisteme göre, kente giriş fiyatı 48 TL'den 160 TL'ye kadar çıkabilir





Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinden biri olan Venedik, turist sayısını kontrol altına almak için kente girişlerde ücret almaya hazırlanıyor.

Haziran ayından itibaren geçeri olacak uygulamaya göre, Venedik’e girmek isteyenler 10 euro’ya (yaklaşık 160 TL) kadar ücret ödemek zorunda.

İngiliz The Guardian gazetesi, uygulamanın pandemi sonrasında ilk kez Haziran ayında başlayacağını, ziyaretçilerin İtalya şehrine girmek için rezervasyon yapması gerekeceğini aktardı. Eğer sistem başarılı olursa, 2023 yılından itibaren kalıcı hale gelecek.

DÜNYADA İLK OLACAK

The Guardian’a konuşan Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, planı “dünyada ilk” ve “zor bir deneme” olarak değerlendirdi.

Brugano, yavaş yavaş denize batmakta olan Venedik için turizmle ilgili karşılaştığı problemlere ve doğa şartlarına karşı böyle bir önlem alınması gerektiğini vurguladı.

Pandemiden önce en çok seyahat edilen şehirlerden olan Venedik’e her yıl 30 milyondan fazla turist gidiyor.

Ancak sayı, son yıllarda corona virüsünün uçuşları durdurması nedeniyle keskin bir düşüş yaşadı. İngiliz The Guardian gazetesi, Venedik’e ziyaretçi akınının pandemi öncesi seviyelere geri döndüğünü aktardı.

FİYATLAR 3 İLA 10 EURO ARASINDA DEĞİŞECEK

Brugnaro, Twitter’da “Venedik’te turizm yeniden başlıyor ve turizm operatörleri için yeni bir nefes olacak” diye yazdı. Belediye başkanı, ‘Bugün birçok kişi rezervasyon sisteminin daha dengeli bir turizm yönetimi için doğru yol olduğunu anladı.’ diye de ekledi.

Plan, günübirlik gezicilerin ziyaretlerinden önce rezervasyon yapmalarını ve ücreti ödemelerini gerektirecek. Venedik’in o gün ne kadar meşgul olduğuna bağlı olarak, giriş ücretinin 3 ila 10 euro ( yaklaşık 48 TL ila 160 TL) arasında değişeceği açıklandı.

Venedik turizm danışmanı Simone Venturini, La Repubblica’ya verdiği demeçte, rezervasyon yaptıranlara şehrin müzelerine ve simge yapılara giriş gibi durumlarda indirim sunulacağını söyledi.

MAKSİMUM 50 BİN KİŞİ ALINACAK

Venturini, “Erişim ücretini belirlemek için günde maksimum 40 bin veya 50 bin ziyaretçi eşiği belirleyeceğiz” dedi.

Geçen yıl önerilen giriş ücreti hakkında konuşan Venturini,”Venedik’i insanların sadece birkaç saatliğine gelmediği, birkaç günlüğüne deneyimlediği ve daha derin bir farkındalıkla yeniden konumlandırmak istiyoruz. Kentsel, sosyal ve kültürel dokusunu kaybetmemeli.” dedi.

Venturini, sözlerini, “Bir biletleme sistemi getirerek, kalabalıkları sınırlayabilir, şehre çok zarar veren ‘günlük gezi modelinden’ uzaklaşabilir ve umarız aşırı turizm nedeniyle gelmeyi bırakan konukları geri kazanabiliriz.’ ifadeleriyle sürdürdü.

ÜCRETTEN MUAF TUTULANLAR DA VAR

Şehir genelinde konaklama fiyatına dahil olan bir turizm vergisi ödeyecekleri için, gece konaklayan ziyaretçilerin ücret ödemesi gerekmeyeceği de açıklandı.

İtalya’nın Veneto bölgesinde yaşayan yerlilerin Venedik’e girmek için yine de rezervasyon yaptırmaları gerekeceği ancak ücret ödemekten muaf tutulacakları açıklandı. Cenaze veya akraba ziyareti için şehre geleceklerin de giriş parası ödemeyeceği vurgulandı.