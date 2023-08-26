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Ve kara kutuya ulaşıldı

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Tüm soruların cevabı olacak

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Ve kara kutuya ulaşıldı
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SLEDCOM’un açıklamasında “İlk incelemelere göre kaza yerinde 10 ceset bulundu.
Son dakika... Tüm soruların cevabı olacak: Ve kara kutuya ulaşıldı
Kimliklerinin belirlenmesi için moleküler genetik incelemeler yapılmaktadır. Uçuş kayıt cihazlarına el konuldu ve olay yerinin detaylı incelemesi devam ediyor.
Son dakika... Tüm soruların cevabı olacak: Ve kara kutuya ulaşıldı
Şu anda, kazanın tüm koşullarını belirlemek için önemli olan eşya ve belgelere de el konulmaktadır ve gerekli adli incelemeler yapılacaktır” denildi.
Son dakika... Tüm soruların cevabı olacak: Ve kara kutuya ulaşıldı
Paralı milis grubu Wagner’in kurucu lideri Yevgeniy Prigojin, Rusya’nın Tver bölgesinde özel jetin düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Prigojin Ukrayna’dan Suriye’ye Libya’dan Nijer’e kadar çatışma bölgelerindeki Wagner varlığının arkasındaki isimdi.
PRİGOJİN KİMDİR?
Son dakika... Tüm soruların cevabı olacak: Ve kara kutuya ulaşıldı
62 yaşındaki Prigojin, 1990’larda Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra St. Petersburg'da açtığı restoran sayesinde o dönem belediye başkan yardımcısı olan Vladimir Putin ile tanıştı.
Son dakika... Tüm soruların cevabı olacak: Ve kara kutuya ulaşıldı
Bu bağlantılarını restoran ve catering şirketlerini büyütmekte kullanan Prigojin, Kremlin‘de Putin'in yabancı ileri gelenlerle birlikte katıldığı akşam yemeklerine ev sahipliği yapması nedeniyle "Putin'in Şefi" olarak anıldı.
Son dakika... Tüm soruların cevabı olacak: Ve kara kutuya ulaşıldı
Eski istihbarat subayı Utkin ile birlikte kurdukları “Wagner” güvenlik şirketi, Rusya'nın Kırım Yarımadası'nı yasa dışı ilhak etmesi sürecine dahil olunca adını dünya çapında duyurdu.
WAGNER NEREDE FAALİYET GÖSTERİYORDU?
Son dakika... Tüm soruların cevabı olacak: Ve kara kutuya ulaşıldı
Prigojin’in önderliğindeki Wagner, Rusya’nın Afrika, Suriye ve Ukrayna’daki faaliyetlerinde ön saflarda yer aldı. Mali, Madagaskar, Mozambik, Sudan, Burkina Faso, Libya ve Orta Afrika Cumhuriyeti, Afrika kıtasında etkin olduğu yerler arasında.
Son dakika... Tüm soruların cevabı olacak: Ve kara kutuya ulaşıldı
Esed yönetimini desteklemek için Wagner, 2015'te Suriye’ye asker gönderdi. 2014’te Kırım’ın ilhakı ile Ukrayna’da varlık göstermeye başlamasının ardından 2022’de Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla Wagner paralı askerlerini, 28 Mart 2022'de Ukrayna'da konuşlandırmaya başladı. Ukrayna’nın Bahmut kasabasının alınmasında önemli rol üstlendi ancak bu çatışmalar sırasında Rus ordu yönetimiyle girdiği tartışmalar Belarus’a sürgünle son buldu.
Son dakika... Tüm soruların cevabı olacak: Ve kara kutuya ulaşıldı
Ukrayna’nın Bahmut kasabasının alınmasında önemli rol üstlendi ancak bu çatışmalar sırasında Rus ordu yönetimiyle girdiği tartışmalar Belarus’a sürgünle son buldu.
RUS YÖNETİMİ İLE ARASI NEDEN GERİLDİ?
Son dakika... Tüm soruların cevabı olacak: Ve kara kutuya ulaşıldı
Prigojin, 23 Haziran 2023’te Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayarak karşılık vermekle tehdit etmiş ve Rus yönetimine isyan başlatmıştı. Federal Güvenlik Servisi (FSB) "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Wagner'in kamplarına saldırı düzenlendiği yönündeki iddialar yalanlanmıştı. Rusya Devlet Başkanı Putin de halka sesleniş konuşmasında, "Karşılaştığımız ihanettir. Fahiş hırslar ve kişisel çıkarlar, ülke ve halka yönelik ihanete yol açtı" dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in eyleminin "silahlı isyan" olduğunu belirterek, "Silahlı isyan girişiminde bulunan, bunu organize eden, şantaj ve terör yöntemlerine başvuran bütün suçlular kaçınılmaz olarak cezalandırılacaktır" şeklinde konuşmuştu.
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